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مسؤول إعلامي إيطالي: الحكم الذاتي هو السبيل الأمثل لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية | بوليتيك

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مسؤول إعلامي إيطالي: الحكم الذاتي هو ''السبيل الأمثل'' لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية

بتاريــخ : 18 شتنبر 2018 / 19:40 مسؤول إعلامي إيطالي: الحكم الذاتي هو السبيل الأمثل لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية | بوليتيك
مسؤول إعلامي إيطالي: الحكم الذاتي هو ''السبيل الأمثل'' لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية
اعتبر الصحافي بالقناة التلفزية الإيطالية (راي نيوز 24 ) روبيرتو ماستروياني ، أن الحكم الذاتي يعد ''السبيل الأمثل '' للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

شوف تيفي و.م.ع

اعتبر الصحافي بالقناة التلفزية الإيطالية (راي نيوز 24 ) روبيرتو ماستروياني ، أن الحكم الذاتي يعد ''السبيل الأمثل '' للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأضاف ماستروياني الذي يتولى مهام رئاسة التحرير بالقناة الإيطالية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مهرجان صحافيي المتوسط الذي اختتم فعالياته أول أمس الأحد في أوترانتو، أن مخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية هو مبادرة ''قابلة للتنفيذ و يمكن أن تكون أساسا لتسوية هذا النزاع ''، الذي عمر لأزيد من 40 سنة.

وشدد الإعلامي الإيطالي على أنه ''حان الوقت للتوصل لحل نهائي متفاوض بشأنه لقضية الصحراء المغربية''، بما يسهم في تعزيز الاستقرار و السلم في المنطقة، و سجل أن عدة تقارير، بعضها صادر حتى عن منظمة الأمم المتحدة تؤكد بأن تنظيمات إرهابية مثل ''تنظيم الدولة الإسلامية'' الذي انهزم في العراق وسوريا ، يعيد تنظيم نفسه في منطقة الساحل، وهو ''ما يشكل خطرا حقيقيا على المنطقة وأوروبا ، لذلك أصبح من الضروري اكثر من أي وقت مضى إيجاد حل لهذا النزاع .

و حسب الخبير الإعلامي الإيطالي فإن التوصل إلى تسوية بشأن نزاع الصحراء المغربية ''سينهي لامحال محنة السكان المحتجزين في مخيمات تندوف الذين يعيشون أوضاعا مزرية''.

 

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