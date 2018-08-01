 أمزازي: برنامج ''تيسير'' مكن من تقليص الانقطاع المدرسي بنسبة 57 بالمائة ﻿
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أمزازي: برنامج ''تيسير'' مكن من تقليص الانقطاع المدرسي بنسبة 57 بالمائة

بتاريــخ : 18 شتنبر 2018 / 18:40 أمزازي: برنامج تيسير مكن من تقليص الانقطاع المدرسي بنسبة 57 بالمائة | بوليتيك
أمزازي: برنامج ''تيسير'' مكن من تقليص الانقطاع المدرسي بنسبة 57 بالمائة
تعهدت حكومة العثماني، بتوسيع استفادة التلاميذ من برنامج ''تيسير للدعم المالي المشروط''، ليصل إلى أكثر من مليوني تلميذ بحلول 2019.

شوف تيفي

تعهدت حكومة العثماني، بتوسيع استفادة التلاميذ من برنامج ''تيسير للدعم المالي المشروط''، ليصل إلى أكثر من مليوني تلميذ بحلول 2019.

جاء ذلك، في تقرير جرى عرضه أمس الاثنين أمام أنظار الملك، حول الحصيلة المرحلية والبرنامج التنفيذي في مجال دعم التمدرس، وتنزيل إصلاح التربية والتكوين، مع بداية الدخول المدرسي 2018- 2019.

وأعلنت وزارة التربية الوطنية، عزمها رفع عدد التلاميذ المستفيدين من برنامج ''تيسير'' إلى 2.087.200، وفق التقرير الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي.

وأكدت الوزارة أن عملية التوسعة هذه، تتطلب تعبئة مليار و539 مليون درهم إضافية، لتصل الكلفة الإجمالية للبرنامج إلى مليارين و170 مليون درهم، لتنزيل النموذج التنموي الجديد.

وكان لبرنامج ''تيسير'' وقع إيجابي، حيث أبرزت الدراسة التقييمية الأولى، أنه مكن من تقليص الانقطاع المدرسي بنسبة 57 بالمائة، مقابل ارتفاع إعادة تسجيل المنقطعين عن الدراسة بنسبة 37 بالمائة.

 

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شوف تيفي المغرب حكومة التعليم الملك محمد السادس أمزازي

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