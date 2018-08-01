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عاجل..اغتصاب شابة وسط غابة بالمضيق

بتاريــخ : 18 شتنبر 2018 / 18:36 عاجل..اغتصاب شابة وسط غابة بالمضيق | حوادث و حقوق
عاجل..اغتصاب شابة وسط غابة بالمضيق
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن شابة في عقدها الثاني، سقطت يومه الثلاثاء، ضحية ذئب بشري، أقدم على اغتصابها داخل غابة ''كودية طيفور'' بمنطقة كابونيكرو بالمضيق.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن شابة في عقدها الثاني، سقطت يومه الثلاثاء، ضحية ذئب بشري، أقدم على اغتصابها داخل غابة ''كودية طيفور'' بمنطقة كابونيكرو بالمضيق.

وأوضح المصدر ذاته أن شخصا، أوهم الشابة الضحية بمساعدتها في العثور على عمل يوجد داخل الغابة، قبل أن يعمد إلى اغتصابها بطريقة وحشية، مشيرا إلى أن الشابة وبعد فرار المعني بالأمر، ربطت الاتصال بأسرتها بعد عجزها عن مغادرة الغابة وحيدة.

وأكد ذات المصدر أن المصالح الأمنية، حلت بعين المكان، وعثرت على الشابة التي تم نقلها إلى مستشفى محمد السادس لتلقي الاسعافات الضرورية قبل الاستماع لها، بينما لا تزال الأبحاث جارية لإيقاف المشتبه به.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الاغتصاب المضيق كابونيكرو كودية طيفور

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