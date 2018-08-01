بسبب إسرائيل..القوات السورية تسقط طائرة عسكرية روسية ﻿

قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إنه يشعر بقلق بالغ بعد إسقاط قوات الحكومة السورية طائرة عسكرية روسية فوق سوريا في واقعة نيران صديقة تسببت فيها إسرائيل.

شوف تيفي وكالات

قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إنه يشعر بقلق بالغ بعد إسقاط قوات الحكومة السورية طائرة عسكرية روسية فوق سوريا في واقعة نيران صديقة تسببت فيها إسرائيل.

وقال "ديمتري بيسكوف" المتحدث باسم الكرملين للصحافيين، "إن الكرملين يبحث الوضع"، وسيدلي بمزيد من التصريحات لاحقا، مضيفا أن الموقف الروسي أعلنته بالفعل وزارة الدفاع، حسب ما أوردته "رويترز" اليوم.

وكانت وزارة الدفاع قد قالت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن 15 جنديا روسيا لقوا حتفهم بسبب تصرفات إسرائيلية وصفتها بأنها "غير مسؤولة"، وقالت إن إسرائيل أعطتها أقل من دقيقة تحذيرا قبل أن تبدأ ضرباتها.