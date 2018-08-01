 بسبب إسرائيل..القوات السورية تسقط طائرة عسكرية روسية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أمزازي: برنامج تيسير مكن من تقليص الانقطاع المدرسي بنسبة 57 بالمائة | بوليتيك

أمزازي: برنامج ''تيسير'' مكن من تقليص الانقطاع المدرسي بنسبة 57 بالمائة

عاجل..اغتصاب شابة وسط غابة بالمضيق | حوادث و حقوق

عاجل..اغتصاب شابة وسط غابة بالمضيق

فيديو جد مؤثر...لحظة إنقاذ أحد المهاجرين السريين بسواحل سيدي إفني | بووز

فيديو جد مؤثر...لحظة إنقاذ أحد المهاجرين السريين بسواحل سيدي إفني

بسبب إسرائيل..القوات السورية تسقط طائرة عسكرية روسية | دولي

بسبب إسرائيل..القوات السورية تسقط طائرة عسكرية روسية

عاجل..خبر جد مؤلم بخصوص لمجرد..شوفو شنو وقع ليه والمحامي يطالب بنقله للمصحة | ثقافة و فنون

عاجل..خبر جد مؤلم بخصوص لمجرد..شوفو شنو وقع ليه والمحامي يطالب بنقله للمصحة

الحبس النافذ لشرطيين متورطين في سرقة هاتف سائح أجنبي بإنزكان | حوادث و حقوق

الحبس النافذ لشرطيين متورطين في سرقة هاتف سائح أجنبي بإنزكان

عاجل وبالصور..شوفو الأسلحة الخطيرة اللي تم حجزها لدى عصابة متخصصة في الجريمة المنظمة والإرهاب بطنجة والدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..شوفو الأسلحة الخطيرة اللي تم حجزها لدى عصابة متخصصة في الجريمة المنظمة والإرهاب

أوجار: مشروع قانون التنظيم القضائي استكمال لإصلاح منظومة العدالة | بوليتيك

أوجار: مشروع قانون التنظيم القضائي استكمال لإصلاح منظومة العدالة

عاجل..وزارة الداخلية تدخل على خط نشر صفحات فيسبوكية لإعلان خاص بـ الحريك | بوليتيك

عاجل..وزارة الداخلية تدخل على خط نشر صفحات فيسبوكية لإعلان خاص بـ ''الحريك''

العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

بسبب إسرائيل..القوات السورية تسقط طائرة عسكرية روسية

بتاريــخ : 18 شتنبر 2018 / 18:14 بسبب إسرائيل..القوات السورية تسقط طائرة عسكرية روسية | دولي
بسبب إسرائيل..القوات السورية تسقط طائرة عسكرية روسية
قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إنه يشعر بقلق بالغ بعد إسقاط قوات الحكومة السورية طائرة عسكرية روسية فوق سوريا في واقعة نيران صديقة تسببت فيها إسرائيل.

شوف تيفي وكالات

قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إنه يشعر بقلق بالغ بعد إسقاط قوات الحكومة السورية طائرة عسكرية روسية فوق سوريا في واقعة نيران صديقة تسببت فيها إسرائيل.

وقال "ديمتري بيسكوف" المتحدث باسم الكرملين للصحافيين، "إن الكرملين يبحث الوضع"، وسيدلي بمزيد من التصريحات لاحقا، مضيفا أن الموقف الروسي أعلنته بالفعل وزارة الدفاع، حسب ما أوردته "رويترز" اليوم.

وكانت وزارة الدفاع قد قالت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن 15 جنديا روسيا لقوا حتفهم بسبب تصرفات إسرائيلية وصفتها بأنها "غير مسؤولة"، وقالت إن إسرائيل أعطتها أقل من دقيقة تحذيرا قبل أن تبدأ ضرباتها.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي سوريا روسيا حرب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل .. القضاء الفرنسي يجري مواجهة الفرصة الأخيرة بين الداعية طارق رمضان وإحدى المشتكيات | دولي

عاجل .. القضاء الفرنسي يجري مواجهة الفرصة الأخيرة بين الداعية طارق رمضان وإحدى المشتكيات

تحطم مروحية عسكرية في السودان | دولي

تحطم مروحية عسكرية في السودان

السعودية تبدأ تطوير قطاع السياحة من خلال العمرة | دولي

السعودية تبدأ تطوير قطاع السياحة من خلال العمرة

إصابة شرطي بحادث طعن في بروكسل | دولي

إصابة شرطي بحادث طعن في بروكسل

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوفو الحالة المؤلمة لوالدة الشاب اللي قتلو عساس بزرواطة: قتلو ليا ولدي وكنطلب من الملك ياخذ لينا حقنا.. | خارج البلاطو
منذ 5 دقائق

شوفو الحالة المؤلمة لوالدة الشاب اللي قتلو عساس بزرواطة: ''قتلو ليا ولدي وكنطلب من الملك ياخذ لينا حقنا..''

جماهير الوداد طالع ليها الدم قبل مباراة الربع أمام وفاق سطيف: شركة كازا إفنت وصحاب مارشي نوار هما السبب.. | خارج البلاطو

جماهير الوداد طالع ليها الدم قبل مباراة الربع أمام وفاق سطيف'': ''شركة كازا إفنت وصحاب مارشي نوار هما السبب..''

حجيرة رئيس جماعة وجدة يفضح ما يقع داخل المجلس ويحمل البيجيدي وحكومة العثماني مسؤولية معاناة ساكنة وجدة | خارج البلاطو

حجيرة رئيس جماعة وجدة يفضح ما يقع داخل المجلس ويحمل ''البيجيدي'' وحكومة ''العثماني'' مسؤولية معاناة ساكنة وجدة

معلم الحسيمة: بعد توشيحي من طرف الملك خديت الحلوى ديال القصر الملكي وديتها للتلاميذ ديالي فالبادية | زووم

معلم الحسيمة: بعد توشيحي من طرف الملك خديت الحلوى ديال القصر الملكي وديتها للتلاميذ ديالي فالبادية

﻿

آخر المستجدات

أمزازي: برنامج تيسير مكن من تقليص الانقطاع المدرسي بنسبة 57 بالمائة | بوليتيك
منذ 44 دقيقة

أمزازي: برنامج ''تيسير'' مكن من تقليص الانقطاع المدرسي بنسبة 57 بالمائة

عاجل..اغتصاب شابة وسط غابة بالمضيق | حوادث و حقوق

عاجل..اغتصاب شابة وسط غابة بالمضيق

فيديو جد مؤثر...لحظة إنقاذ أحد المهاجرين السريين بسواحل سيدي إفني | بووز

فيديو جد مؤثر...لحظة إنقاذ أحد المهاجرين السريين بسواحل سيدي إفني

بسبب إسرائيل..القوات السورية تسقط طائرة عسكرية روسية | دولي

بسبب إسرائيل..القوات السورية تسقط طائرة عسكرية روسية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.