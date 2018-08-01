عاجل..خبر جد مؤلم بخصوص لمجرد..شوفو شنو وقع ليه والمحامي يطالب بنقله للمصحة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المحامي الفرنسي ''فيديدا''، تقدم قبل قليل من يومه الثلاثاء، بشهادة طبية للمدعي العام الفرنسي، تفيد أن موكله الفنان المغربي سعد لمجرد، يعاني من اكتئاب حاد.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المحامي الفرنسي ''فيديدا''، تقدم قبل قليل من يومه الثلاثاء، بشهادة طبية للمدعي العام الفرنسي، تفيد أن موكله الفنان المغربي سعد لمجرد، يعاني من اكتئاب حاد.

وأوضح المصدر ذاته أن المحامي ''فيديدا''، أفاد أن موكله يعاني من الاكتئاب الشديد بسبب ما وقع له، ولهذا فمن الضروري نقله إلى مصحة للعلاج بدل وضعه بالسجن.

تجدر الإشارة إلى أن قاضي الحريات، قرر يومه الثلاثاء، وضع الفنان المغربي سعد لمجرد رهن الاعتقال الاحتياطي، وذلك عقب متابعته بتهمة اغتصاب شابة بمنطقة سان تروبيه جنوب فرنسا.