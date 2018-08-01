الحبس النافذ لشرطيين متورطين في سرقة هاتف سائح أجنبي بإنزكان ﻿

أصدرت المحكمة الابتدائية بإنزكان حكمها في قضية الشرطيين، اللذين تورطا في سرقة هاتف سائح أجنبي من جنسية عراقية بمطار أكادير المسيرة، وقامت بإدانتهما ب 10 أشهر حبسا نافذا، و غرامة مالية قدرها 500 درهم

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أصدرت المحكمة الابتدائية بإنزكان حكمها في قضية الشرطيين، اللذين تورطا في سرقة هاتف سائح أجنبي من جنسية عراقية بمطار أكادير المسيرة، وقامت بإدانتهما ب 10 أشهر حبسا نافذا، و غرامة مالية قدرها 500 درهم لكل منهما.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فحيثيات هذه القضية تعود إلى بداية الشهر الجاري، حينما تقدم أحد المسافرين الأجانب الذي يحمل الجنسية العراقية على وضع شكاية، يفيد فيها بضياع هاتفه المحمول في ظروف غير معلومة أثناء إجراءات العبور بالمطار الدولي لأكادير، قبل أن تكشف الأبحاث والتحريات التقنية التي أنجزت عن الاشتباه في تورط شرطيين يعملان في إطار عملية ''مرحبا 2018'' في إخفاء الهاتف بعدما عثرا عليه داخل المطار.

هذا، وتم الاحتفاظ بالشرطيين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن ملابسات وظروف هذه القضية المثيرة، قبل عرضهما على أنظار وكيل الملك بابتدائية إنزكان، الذي أمر بإيداعهما سجن أيت ملول، لتنطلق بذلك جلسات محاكمتهما من أجل تهمة ''سرقة هاتف سائح أجنبي، والإساءة لسمعة الأمن الوطني''.

بعدما سبق وأن اعترف الموقوفان بالمنسوب إليهما، خصوصا بعد مواجهتهما بقرص مدمج تضمن مراحل السرقة داخل مطار أكادير المسيرة، مباشرة بعد وصول الطائرة التي كانت تقل السائح الأجنبي القادم من أوروبا، كما رصدتها كاميرا المطار، ليتم إدانتهما بعد جلسات ماراطونية ب 10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهما.