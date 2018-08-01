 الحبس النافذ لشرطيين متورطين في سرقة هاتف سائح أجنبي بإنزكان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أمزازي: برنامج تيسير مكن من تقليص الانقطاع المدرسي بنسبة 57 بالمائة | بوليتيك

أمزازي: برنامج ''تيسير'' مكن من تقليص الانقطاع المدرسي بنسبة 57 بالمائة

عاجل..اغتصاب شابة وسط غابة بالمضيق | حوادث و حقوق

عاجل..اغتصاب شابة وسط غابة بالمضيق

فيديو جد مؤثر...لحظة إنقاذ أحد المهاجرين السريين بسواحل سيدي إفني | بووز

فيديو جد مؤثر...لحظة إنقاذ أحد المهاجرين السريين بسواحل سيدي إفني

بسبب إسرائيل..القوات السورية تسقط طائرة عسكرية روسية | دولي

بسبب إسرائيل..القوات السورية تسقط طائرة عسكرية روسية

عاجل..خبر جد مؤلم بخصوص لمجرد..شوفو شنو وقع ليه والمحامي يطالب بنقله للمصحة | ثقافة و فنون

عاجل..خبر جد مؤلم بخصوص لمجرد..شوفو شنو وقع ليه والمحامي يطالب بنقله للمصحة

الحبس النافذ لشرطيين متورطين في سرقة هاتف سائح أجنبي بإنزكان | حوادث و حقوق

الحبس النافذ لشرطيين متورطين في سرقة هاتف سائح أجنبي بإنزكان

عاجل وبالصور..شوفو الأسلحة الخطيرة اللي تم حجزها لدى عصابة متخصصة في الجريمة المنظمة والإرهاب بطنجة والدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..شوفو الأسلحة الخطيرة اللي تم حجزها لدى عصابة متخصصة في الجريمة المنظمة والإرهاب

أوجار: مشروع قانون التنظيم القضائي استكمال لإصلاح منظومة العدالة | بوليتيك

أوجار: مشروع قانون التنظيم القضائي استكمال لإصلاح منظومة العدالة

عاجل..وزارة الداخلية تدخل على خط نشر صفحات فيسبوكية لإعلان خاص بـ الحريك | بوليتيك

عاجل..وزارة الداخلية تدخل على خط نشر صفحات فيسبوكية لإعلان خاص بـ ''الحريك''

العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

الحبس النافذ لشرطيين متورطين في سرقة هاتف سائح أجنبي بإنزكان

بتاريــخ : 18 شتنبر 2018 / 18:05 الحبس النافذ لشرطيين متورطين في سرقة هاتف سائح أجنبي بإنزكان | حوادث و حقوق
الحبس النافذ لشرطيين متورطين في سرقة هاتف سائح أجنبي بإنزكان
أصدرت المحكمة الابتدائية بإنزكان حكمها في قضية الشرطيين، اللذين تورطا في سرقة هاتف سائح أجنبي من جنسية عراقية بمطار أكادير المسيرة، وقامت بإدانتهما ب 10 أشهر حبسا نافذا، و غرامة مالية قدرها 500 درهم

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أصدرت المحكمة الابتدائية بإنزكان حكمها في قضية الشرطيين، اللذين تورطا في سرقة هاتف سائح أجنبي من جنسية عراقية بمطار أكادير المسيرة، وقامت بإدانتهما ب 10 أشهر حبسا نافذا، و غرامة مالية قدرها 500 درهم لكل منهما.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فحيثيات هذه القضية تعود إلى بداية الشهر الجاري، حينما تقدم أحد المسافرين الأجانب الذي يحمل الجنسية العراقية على وضع شكاية، يفيد فيها بضياع هاتفه المحمول في ظروف غير معلومة أثناء إجراءات العبور بالمطار الدولي لأكادير، قبل أن تكشف الأبحاث والتحريات التقنية التي أنجزت عن الاشتباه في تورط شرطيين يعملان في إطار عملية ''مرحبا 2018'' في إخفاء الهاتف بعدما عثرا عليه داخل المطار.

هذا، وتم الاحتفاظ بالشرطيين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن ملابسات وظروف هذه القضية المثيرة، قبل عرضهما على أنظار وكيل الملك بابتدائية إنزكان، الذي أمر بإيداعهما سجن أيت ملول، لتنطلق بذلك جلسات محاكمتهما من أجل تهمة ''سرقة هاتف سائح أجنبي، والإساءة لسمعة الأمن الوطني''.

بعدما سبق وأن اعترف الموقوفان بالمنسوب إليهما، خصوصا بعد مواجهتهما بقرص مدمج تضمن مراحل السرقة داخل مطار أكادير المسيرة، مباشرة بعد وصول الطائرة التي كانت تقل السائح الأجنبي القادم من أوروبا، كما رصدتها كاميرا المطار، ليتم إدانتهما بعد جلسات ماراطونية ب 10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهما.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب انزكان ابتدائية تدين شرطيين الحبس النافذ سرقة هاتف سائح أجنبي مطار أكادير الدولي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..اغتصاب شابة وسط غابة بالمضيق | حوادث و حقوق

عاجل..اغتصاب شابة وسط غابة بالمضيق

عاجل وبالصور..شوفو الأسلحة الخطيرة اللي تم حجزها لدى عصابة متخصصة في الجريمة المنظمة والإرهاب بطنجة والدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..شوفو الأسلحة الخطيرة اللي تم حجزها لدى عصابة متخصصة في الجريمة المنظمة والإرهاب بطنجة والدار البيضاء

شخص مخمور تسلق عمودا كهربائيا ليتحول لجثة متفحمة بأولاد تايمة | حوادث و حقوق

شخص ''مخمور'' تسلق عمودا كهربائيا ليتحول لجثة متفحمة بأولاد تايمة

الإطاحة بمزود مقاهي الشيشا بمخدر النفاخة بمراكش | حوادث و حقوق

الإطاحة بمزود مقاهي الشيشا بمخدر ''النفاخة'' بمراكش

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوفو الحالة المؤلمة لوالدة الشاب اللي قتلو عساس بزرواطة: قتلو ليا ولدي وكنطلب من الملك ياخذ لينا حقنا.. | خارج البلاطو
منذ 6 دقائق

شوفو الحالة المؤلمة لوالدة الشاب اللي قتلو عساس بزرواطة: ''قتلو ليا ولدي وكنطلب من الملك ياخذ لينا حقنا..''

جماهير الوداد طالع ليها الدم قبل مباراة الربع أمام وفاق سطيف: شركة كازا إفنت وصحاب مارشي نوار هما السبب.. | خارج البلاطو

جماهير الوداد طالع ليها الدم قبل مباراة الربع أمام وفاق سطيف'': ''شركة كازا إفنت وصحاب مارشي نوار هما السبب..''

حجيرة رئيس جماعة وجدة يفضح ما يقع داخل المجلس ويحمل البيجيدي وحكومة العثماني مسؤولية معاناة ساكنة وجدة | خارج البلاطو

حجيرة رئيس جماعة وجدة يفضح ما يقع داخل المجلس ويحمل ''البيجيدي'' وحكومة ''العثماني'' مسؤولية معاناة ساكنة وجدة

معلم الحسيمة: بعد توشيحي من طرف الملك خديت الحلوى ديال القصر الملكي وديتها للتلاميذ ديالي فالبادية | زووم

معلم الحسيمة: بعد توشيحي من طرف الملك خديت الحلوى ديال القصر الملكي وديتها للتلاميذ ديالي فالبادية

﻿

آخر المستجدات

أمزازي: برنامج تيسير مكن من تقليص الانقطاع المدرسي بنسبة 57 بالمائة | بوليتيك
منذ 44 دقيقة

أمزازي: برنامج ''تيسير'' مكن من تقليص الانقطاع المدرسي بنسبة 57 بالمائة

عاجل..اغتصاب شابة وسط غابة بالمضيق | حوادث و حقوق

عاجل..اغتصاب شابة وسط غابة بالمضيق

فيديو جد مؤثر...لحظة إنقاذ أحد المهاجرين السريين بسواحل سيدي إفني | بووز

فيديو جد مؤثر...لحظة إنقاذ أحد المهاجرين السريين بسواحل سيدي إفني

بسبب إسرائيل..القوات السورية تسقط طائرة عسكرية روسية | دولي

بسبب إسرائيل..القوات السورية تسقط طائرة عسكرية روسية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.