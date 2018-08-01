أوجار: مشروع قانون التنظيم القضائي استكمال لإصلاح منظومة العدالة ﻿

قال وزير العدل، محمد أوجار، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن مشروع قانون التنظيم القضائي سيشكل دعامة أساسية لباقي مشاريع القوانين التي توجد الآن في المسار التشريعي، وبالأخص مشروع تعديل قانون المسطرة

شوف تيفي و.م.ع

قال وزير العدل، محمد أوجار، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن مشروع قانون التنظيم القضائي سيشكل دعامة أساسية لباقي مشاريع القوانين التي توجد الآن في المسار التشريعي، وبالأخص مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية، ومشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية، وكذا مشروع تعديل القانون الجنائي.

وأوضح أوجار، في كلمة بمناسبة تقديم مشروع قانون التنظيم القضائي أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب في إطار القراءة الثانية، أن هذا القانون يأتي في سياق استكمال الترسانة القانونية لتنزيل مشروع إصلاح منظومة العدالة.

وأضاف الوزير، أنه بعد إدماج عدد من التعديلات الجوهرية، أصبح المشروع من الناحية الشكلية يتكون من 120 مادة موزعة على أربعة أقسام، يهم الأول منها مبادئ وقواعد التنظيم القضائي وحقوق المتقاضين، والثاني تأليف المحاكم وتنظيمها واختصاصها، فيما يتعلق القسم الثالث بالتفتيش والإشراف القضائي على المحاكم، والرابع بأحكام ختامية وانتقالية.

أما من ناحية الموضوع، يضيف أوجار، فقد تم إقرار العديد من المستجدات على عدة مستويات، من أهمها المبادئ الموجهة للتنظيم القضائي، حيث ترتكز مقومات التنظيم القضائي على مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وقيام التنظيم القضائي على مبدأ وحدة القضاء قمته محكمة النقض، واشتغال مختلف مكونات التنظيم القضائي وفق مبدأ القضاء المتخصص، إضافة إلى وجوب تحديد الخريطة القضائية وفق مقاربة عقلانية تهدف إلى تحقيق القرب من المتقاضين وتسهيل الولوج إلى العدالة وفعالية الإدارة القضائية.

وتهم هذه المستجدات أيضا حقوق المتقاضين، حيث تم النص على تفصيل حقوق المتقاضين وما يرتبط بها بشأن ممارسة حق التقاضي والمساعدة القضائية والمساعدة القانونية والتعويض عن الخطأ القضائي، إضافة إلى قواعد عمل الهيئات القضائية، والتنظيم الداخلي للمحاكم، سواء على مستوى محاكم الموضوع، أو على مستوى محكمة النقض، وكذا التسيير الإداري للمحاكم، ومستجدات خاصة بمكونات مختلف المحاكم، والتفتيش القضائي والتفتيش الإداري والمالي للمحاكم.