عاجل..وزارة الداخلية تدخل على خط نشر صفحات فيسبوكية لإعلان خاص بـ ''الحريك'' ﻿

تفاعلت وزارة الداخلية، مع ما نشرت بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، إعلانات عن تنظيم عمليات للهجرة السرية انطلاقا من بعض الشواطئ شمال المملكة، ودعوة الراغبين في ذلك للتفاعل مع مروجي هذه

''شوف تيفي''

تفاعلت وزارة الداخلية، مع ما نشرت بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، إعلانات عن تنظيم عمليات للهجرة السرية انطلاقا من بعض الشواطئ شمال المملكة، ودعوة الراغبين في ذلك للتفاعل مع مروجي هذه النداءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونبه مصدر مسؤول بوزارة الداخلية إلى الخلفيات المغرضة لهذه النداءات و الأهداف الملتبسة والدنيئة للجهات الواقفة وراءها والتي تهدف أساسا إلى تغليط الرأي العام.

وأكد المصدر ذاته فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة لتحديد هويات مروجي هذه النداءات التي تقوم بالتحريض على ارتكاب أفعال تقع تحت طائلة القانون، ومتابعة كل من ثبت تورطه في الموضوع.