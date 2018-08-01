بعد انفصالها عن خطيبها المغربي: المغربية مريم سعيد ترتبط بدبلوماسي عربي ﻿

اقتربت الإعلامية مريم سعيد من دخول القفص الذهبي والبدء برحلة زوجية سعيدة مع شريك حياتها الذي آثرت عدم الإفصاح عن شخصيته كونه أحد الأسماء البارزة في السلك الدبلوماسي في العالم العربي.

''شوف تيفي''

اقتربت الإعلامية مريم سعيد من دخول القفص الذهبي والبدء برحلة زوجية سعيدة مع شريك حياتها الذي آثرت عدم الإفصاح عن شخصيته كونه أحد الأسماء البارزة في السلك الدبلوماسي في العالم العربي.

وحسب ما كشفت عنه مجلة ''ليالينا'' يومه الثلاثاء، فقد حلت مريم سعيد منذ عدة أشهر ضيفة على إحدى الشاشات العربية وسُئلت عن سبب ارتدائها خاتم الزواج ولكنها تهربت من الإجابة في وقتها، ويعود السبب وراء هذا الكتمان إلى اتفاق بين الطرفين هدفه إنجاح مشروع الزواج، كما اتفقا أيضاً على أن يبقى خبر الإعلان عن هذا الزواج طي الكتمان لعدة أشهر وهذا فعلاً ما حصل.

وأوضح الموقع الفني أن الإعلامية تعيش أجمل لحظات حياتها وهي سعيدة بهذا القرار المصيري الذي ترى فيه خطوة جديدة نحو الاستقرار والمزيد من النجاح كونها تَعتبر شريكها جزءاً من نجاحاتها.

تجدر الإشارة إلى أن الإعلامية المغربية مريم سعيد، سبق لها الانفصال عن خطيبها السابق ''كريم ظريف'' قبل ثلاثة أيام من عرسهما، لأسباب مجهولة.