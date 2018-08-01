 بعد انفصالها عن خطيبها المغربي: المغربية مريم سعيد ترتبط بدبلوماسي عربي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أمزازي: برنامج تيسير مكن من تقليص الانقطاع المدرسي بنسبة 57 بالمائة | بوليتيك

أمزازي: برنامج ''تيسير'' مكن من تقليص الانقطاع المدرسي بنسبة 57 بالمائة

عاجل..اغتصاب شابة وسط غابة بالمضيق | حوادث و حقوق

عاجل..اغتصاب شابة وسط غابة بالمضيق

فيديو جد مؤثر...لحظة إنقاذ أحد المهاجرين السريين بسواحل سيدي إفني | بووز

فيديو جد مؤثر...لحظة إنقاذ أحد المهاجرين السريين بسواحل سيدي إفني

بسبب إسرائيل..القوات السورية تسقط طائرة عسكرية روسية | دولي

بسبب إسرائيل..القوات السورية تسقط طائرة عسكرية روسية

عاجل..خبر جد مؤلم بخصوص لمجرد..شوفو شنو وقع ليه والمحامي يطالب بنقله للمصحة | ثقافة و فنون

عاجل..خبر جد مؤلم بخصوص لمجرد..شوفو شنو وقع ليه والمحامي يطالب بنقله للمصحة

الحبس النافذ لشرطيين متورطين في سرقة هاتف سائح أجنبي بإنزكان | حوادث و حقوق

الحبس النافذ لشرطيين متورطين في سرقة هاتف سائح أجنبي بإنزكان

عاجل وبالصور..شوفو الأسلحة الخطيرة اللي تم حجزها لدى عصابة متخصصة في الجريمة المنظمة والإرهاب بطنجة والدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..شوفو الأسلحة الخطيرة اللي تم حجزها لدى عصابة متخصصة في الجريمة المنظمة والإرهاب

أوجار: مشروع قانون التنظيم القضائي استكمال لإصلاح منظومة العدالة | بوليتيك

أوجار: مشروع قانون التنظيم القضائي استكمال لإصلاح منظومة العدالة

عاجل..وزارة الداخلية تدخل على خط نشر صفحات فيسبوكية لإعلان خاص بـ الحريك | بوليتيك

عاجل..وزارة الداخلية تدخل على خط نشر صفحات فيسبوكية لإعلان خاص بـ ''الحريك''

العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

بعد انفصالها عن خطيبها المغربي: المغربية مريم سعيد ترتبط بدبلوماسي عربي

بتاريــخ : 18 شتنبر 2018 / 17:24 بعد انفصالها عن خطيبها المغربي: المغربية مريم سعيد ترتبط بدبلوماسي عربي | ثقافة و فنون
بعد انفصالها عن خطيبها المغربي: المغربية مريم سعيد ترتبط بدبلوماسي عربي
اقتربت الإعلامية مريم سعيد من دخول القفص الذهبي والبدء برحلة زوجية سعيدة مع شريك حياتها الذي آثرت عدم الإفصاح عن شخصيته كونه أحد الأسماء البارزة في السلك الدبلوماسي في العالم العربي.

''شوف تيفي''

اقتربت الإعلامية مريم سعيد من دخول القفص الذهبي والبدء برحلة زوجية سعيدة مع شريك حياتها الذي آثرت عدم الإفصاح عن شخصيته كونه أحد الأسماء البارزة في السلك الدبلوماسي في العالم العربي.

وحسب ما كشفت عنه مجلة ''ليالينا'' يومه الثلاثاء، فقد حلت مريم سعيد منذ عدة أشهر ضيفة على إحدى الشاشات العربية وسُئلت عن سبب ارتدائها خاتم الزواج ولكنها تهربت من الإجابة في وقتها، ويعود السبب وراء هذا الكتمان إلى اتفاق بين الطرفين هدفه إنجاح مشروع الزواج، كما اتفقا أيضاً على أن يبقى خبر الإعلان عن هذا الزواج طي الكتمان لعدة أشهر وهذا فعلاً ما حصل.

وأوضح الموقع الفني أن الإعلامية تعيش أجمل لحظات حياتها وهي سعيدة بهذا القرار المصيري الذي ترى فيه خطوة جديدة نحو الاستقرار والمزيد من النجاح كونها تَعتبر شريكها جزءاً من نجاحاتها.

تجدر الإشارة إلى أن الإعلامية المغربية مريم سعيد، سبق لها الانفصال عن خطيبها السابق ''كريم ظريف'' قبل ثلاثة أيام من عرسهما، لأسباب مجهولة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الإعلامية مريم سعيد دبلوماسي عربي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..خبر جد مؤلم بخصوص لمجرد..شوفو شنو وقع ليه والمحامي يطالب بنقله للمصحة | ثقافة و فنون

عاجل..خبر جد مؤلم بخصوص لمجرد..شوفو شنو وقع ليه والمحامي يطالب بنقله للمصحة

عاجل..أول صورة للفنان المغربي سعد لمجرد لحظة اعتقاله داخل المحكمة بفرنسا | ثقافة و فنون

عاجل..أول صورة للفنان المغربي سعد لمجرد لحظة اعتقاله داخل المحكمة بفرنسا

بالصور..فتيحة التطوانية تطلق أغنية بالإسبانية « هذا هو الحب » | ثقافة و فنون

بالصور..فتيحة التطوانية تطلق أغنية بالإسبانية « هذا هو الحب »

عاجل..اعتقال سعد لمجرد بفرنسا | ثقافة و فنون

عاجل..اعتقال سعد لمجرد بفرنسا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوفو الحالة المؤلمة لوالدة الشاب اللي قتلو عساس بزرواطة: قتلو ليا ولدي وكنطلب من الملك ياخذ لينا حقنا.. | خارج البلاطو
منذ 6 دقائق

شوفو الحالة المؤلمة لوالدة الشاب اللي قتلو عساس بزرواطة: ''قتلو ليا ولدي وكنطلب من الملك ياخذ لينا حقنا..''

جماهير الوداد طالع ليها الدم قبل مباراة الربع أمام وفاق سطيف: شركة كازا إفنت وصحاب مارشي نوار هما السبب.. | خارج البلاطو

جماهير الوداد طالع ليها الدم قبل مباراة الربع أمام وفاق سطيف'': ''شركة كازا إفنت وصحاب مارشي نوار هما السبب..''

حجيرة رئيس جماعة وجدة يفضح ما يقع داخل المجلس ويحمل البيجيدي وحكومة العثماني مسؤولية معاناة ساكنة وجدة | خارج البلاطو

حجيرة رئيس جماعة وجدة يفضح ما يقع داخل المجلس ويحمل ''البيجيدي'' وحكومة ''العثماني'' مسؤولية معاناة ساكنة وجدة

معلم الحسيمة: بعد توشيحي من طرف الملك خديت الحلوى ديال القصر الملكي وديتها للتلاميذ ديالي فالبادية | زووم

معلم الحسيمة: بعد توشيحي من طرف الملك خديت الحلوى ديال القصر الملكي وديتها للتلاميذ ديالي فالبادية

﻿

آخر المستجدات

أمزازي: برنامج تيسير مكن من تقليص الانقطاع المدرسي بنسبة 57 بالمائة | بوليتيك
منذ 45 دقيقة

أمزازي: برنامج ''تيسير'' مكن من تقليص الانقطاع المدرسي بنسبة 57 بالمائة

عاجل..اغتصاب شابة وسط غابة بالمضيق | حوادث و حقوق

عاجل..اغتصاب شابة وسط غابة بالمضيق

فيديو جد مؤثر...لحظة إنقاذ أحد المهاجرين السريين بسواحل سيدي إفني | بووز

فيديو جد مؤثر...لحظة إنقاذ أحد المهاجرين السريين بسواحل سيدي إفني

بسبب إسرائيل..القوات السورية تسقط طائرة عسكرية روسية | دولي

بسبب إسرائيل..القوات السورية تسقط طائرة عسكرية روسية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.