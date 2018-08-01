عاجل .. القضاء الفرنسي يجري مواجهة الفرصة الأخيرة بين الداعية طارق رمضان وإحدى المشتكيات ﻿

تطور جديد في ملف الداعية الإسلامي طارق رمضان المعتقل في فرنسا منذ 7 أشهر على خلفية تهم تتعلق بالاغتصاب، كشفت عنه وكالة الأنباء الفرنسية، عندما أكدت عزم القضاء الفرنسي

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تطور جديد في ملف الداعية الإسلامي طارق رمضان المعتقل في فرنسا منذ 7 أشهر على خلفية تهم تتعلق بالاغتصاب، كشفت عنه وكالة الأنباء الفرنسية، عندما أكدت عزم القضاء الفرنسي، إجراء مواجهة جديدة يومه الثلاثاء، بين المتهم و''هند أياري'' السلفية السابقة التي تتهمه باغتصابها، مبرزة في قصاصة لها، أن طارق رمضان يأمل في أن يشكل موعد هذه المواجهة فرصة أخيرة لإطلاق سراحه، علما أن تاريخ المواجهة بين الطرفين قد سبق تحديده في منتصف شهر يوليوز المنصرم، إلا أن الظروف الصحية للمشتكية لم تكن تسمح بإجرائها في موعدها المحدد استنادا لنتائج الخبرة الطبية التي اطلع عليها القضاء الفرنسي، وفق المصادر ذاتها.

وكالة الأنباء الفرنسية التي وصفت طارق رمضان ب ''الشخصية الشعبية والمثيرة للجدل في حقل الإسلام الناطق باللغة الفرنسية''، أشارت إلى أن الداعية الإسلامي الذي تم اعتقاله يوم الثاني من شهر فبراير المنصرم عقب اتهامه باغتصاب هند أياري، السلفية السابقة التي تحولت إلى ناشطة علمانية وأصبحت ثاني امرأة يطلق عليها إسم ''كريستيل''، قد اصطدم برفض القضاء الفرنسي لجميع طلبات الإفراج التي رفعها في مواجهة التهم المنسوبة إليه، مشيرة إلى أن المتهم اللاهوتي البالغ من العمر 56 سنة، يرقد منذ تاريخ اعتقاله في مستشفى سجن فريسن جنوب باريس، الذي يتابع فيه حصص العلاج من مرض التصلب المتعدد الذي يعاني منه منذ فترة زمنية، تبرز قصاصة وكالة الأنباء الفرنسية.

هذه الأخيرة نقلت على لسان محامي المدعية هند أياري، ما مفاده أن هذه الأخيرة مصرة على مواجهة المتهم طارق رمضان، خصوصا بعدما اتهمها بالتهرب من هذه المواجهة في منتصف شهر يوليوز الماضي، مؤكدا على ضرورة استحضار الدلائل التي كشفت عنها موكلته لإثبات فعل الاغتصاب في حق الداعية رمضان، وضمنها الندوب التي توجد على فخذه، وهو الأمر الذي ظل ينفيه هذا الأخير، حسب المصادر ذاتها.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية في هذا الصدد، أن اعترافات رمضان اقتصرت على تأكيد ''لعبة الإغواء'' في المراسلات مع المدعية، موضحا أنه شاهدها لفترة 20 إلى 30 دقيقة في بهو الفندق يوم عاشر أكتوبر 2009، بينما تدعي المعنية بالأمر أنها تعرضت للاغتصاب هناك في اليوم السابق بعنف نادر قبل أن يتم التخلي عنها في حالة صدمة في غرفة طارق رمضان.

كما يذكر في هذه القضية أن دفاع المتهم قدم الصور والشهادات المتنازع في شأنها، في دعم الملف، والتي تفيد أن كريستيل كانت حاضرة في المؤتمر الذي أطره الواعظ اللاهوتي مساء اليوم الذي استنكر فيه الحقائق.

ويشار أيضاً أن طارق رمضان الذي يدعي براءته من تهمة الاغتصاب، قد اعترف للمرة الأولى في شهر يونيو الماضي، بربطه لعلاقات خارج نطاق الزواج مع المشتكية التي رفعت دعوى ضده في شهر مارس المنصرم، كما أنه أدان اتهامه بارتكاب تسع حالات اغتصاب في فرنسا ولندن وبروكسل ما بين عامي 2013 و 2014.

هذا في الوقت الذي تم فيه فتح تحقيق في قضية اغتصاب في سويسرا، يفترض أن المتهم قد ارتكبها هناك، بعد شكوى من امرأة تتهمه باغتصابها في فندق في جنيف في سنة 2008، حسب ما ذكر المتحدث باسم المدعي العام ، ونقلته يوم الأحد الماضي صحيفة ''لا تريبيون دي جنيف''، وقال رومان جوردان محامي المتهم رمضان في رسالة بالبريد الإلكتروني تم إرسالها إلى وكالة فرانس بريس '' لقد عمل المدعون العامون وشرطة جنيف بسرعة وبشكل جيد''.