عاجل..أول صورة للفنان المغربي سعد لمجرد لحظة اعتقاله داخل المحكمة بفرنسا ﻿

تناقلت العديد من الصفحات الفيسبوكية، قبل قليل من يومه الثلاثاء، صورة للفنان المغربي سعد لمجرد، والتي توثق للحظة اعتقاله داخل محكمة ''دراغونيان'' بمنطقة سان تروبيه جنوب فرنسا.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات الفيسبوكية، قبل قليل من يومه الثلاثاء، صورة للفنان المغربي سعد لمجرد، والتي توثق للحظة اعتقاله داخل محكمة ''دراغونيان'' بمنطقة سان تروبيه جنوب فرنسا.

وكان قاضي الحريات، قد قرر قبل قليل من يومه الثلاثاء، وضع الفنان المغربي سعد لمجرد رهن الاعتقال الاحتياطي، وذلك عقب متابعته بتهمة اغتصاب شابة بمنطقة سان تروبيه جنوب فرنسا.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن هذا القرار جاء بناء على الاستنئاف المقدم من المدعي العام، والذي طالب بضرورة إعادة لمجرد رهن الاعتقال، نظرا لتورطه في قضية أخرى بفرنسا، ويتعلق الأمر بقضيته مع ''لورا بريول''.

تجدر الإشارة إلى أن شابة اتهمت الفنان المغربي باغتصابها داخل فندق بمنطقة سان تروبيه، قبل أسابيع.