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شخص ''مخمور'' تسلق عمودا كهربائيا ليتحول لجثة متفحمة بأولاد تايمة

بتاريــخ : 18 شتنبر 2018 / 16:17 شخص مخمور تسلق عمودا كهربائيا ليتحول لجثة متفحمة بأولاد تايمة | حوادث و حقوق
شخص ''مخمور'' تسلق عمودا كهربائيا ليتحول لجثة متفحمة بأولاد تايمة
لقي شخص مصرعه، ليلة أمس بحي ''بوخريص'' بأولاد تايمة إقليم تارودانت، وذلك إثر إصابته بصعقة كهربائية مفاجئة بعد تسلقه لعمود كهربائي ذي توتر عالي.

شوف تيفي:أولاد تايمة

لقي شخص مصرعه، ليلة أمس بحي ''بوخريص'' بأولاد تايمة إقليم تارودانت، وذلك إثر إصابته بصعقة كهربائية مفاجئة بعد تسلقه لعمود كهربائي ذي توتر عالي.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فالهالك من مواليد سنة 1982 وأب لطفلة، كان في حالة غير طبيعية بعد تناوله للكحول ليقدم على تسلق العمود الكهربائي، ما جعله يمسك بأحد الأسلاك المتدلية ليصاب بصعقة كهربائية حولت جسده لجثة متفحمة سقط على إثرها مباشرة للأرض مفارقا الحياة، نتيجة قوة التوتر العالي الذي يصل لدرجات جد قياسية.

ومباشرة بعد علمها بالحادث، حلت عناصر الأمن والوقاية المدنية والسلطات المحلية بأولاد تايمة بعين المكان، وعاينت جثة الهالك لتقوم بنقله إلى مستودع الأموات، فيما فتح تحقيق في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة لمعرفة أسباب وحيثيات هذا الحادث.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أولاد تايمة صعقة كهربائية مخمور تسلق عمود كهربائي

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