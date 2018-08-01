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الإطاحة بمزود مقاهي الشيشا بمخدر ''النفاخة'' بمراكش

بتاريــخ : 18 شتنبر 2018 / 16:13 الإطاحة بمزود مقاهي الشيشا بمخدر النفاخة بمراكش | حوادث و حقوق
الإطاحة بمزود مقاهي الشيشا بمخدر ''النفاخة'' بمراكش
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، بمدينة مراكش، تمكنت يومه الثلاثاء، من إيقاف شخص، يعتبر من المزودين الرئيسيين لمقاهي ''الأفتر'' بالمدينة الحمراء بالمادة المخدرة التي تستعمل في

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، بمدينة مراكش، تمكنت يومه الثلاثاء، من إيقاف شخص، يعتبر من المزودين الرئيسيين لمقاهي ''الأفتر'' بالمدينة الحمراء بالمادة المخدرة التي تستعمل في ''النفاخة''.

وأوضح المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، ترصدت للمعني بالأمر بالحي الشتوي، ما مكنها من إيقافه، وقد أسفرت عملية تفتيشه عن حجز كمية مهمة من المادة المخدرة المستخدمة في ''النفاخة'' و160 كيلوغراما من المعسل المهرب، ومبلغ مالي مهم، وسيارة كان يستخدمها في ترويج المادة المخدرة.

وأكد ذات المصدر أن الموقوف تمت إحالته على مصلحة الشرطة القضائية للتحقيق معه، من أجل الكشف عن شركائه في توزيع هذه المادة المخدرة.

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