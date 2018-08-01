المجلس الإقليمي لاشتوكة أيت بها يصادق على مشاريع تنموية فاقت 12 مليون درهم ﻿

أفرزت الدورة العادية لشهر شتنبر للمجلس الإقليمي لاشتوكة أيت باها، المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات والمشاريع المندمجة ضمن برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أفرزت الدورة العادية لشهر شتنبر للمجلس الإقليمي لاشتوكة أيت باها، المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات والمشاريع المندمجة ضمن برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بشراكة مع عدد من الجماعات الترابية التابعة للإقليم خاصة بالدائرة الجبلية، والتي تهدف إلى النهوض بأوضاع الساكنة المحلية وخلق دينامية تنموية، وفك العزلة والحصار على جل مناطق النفوذ الترابي للإقليم.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن هذه الاتفاقيات الموقعة ترمي إلى دعم الأطفال المتمدرسين بالعالم القروي ومحاربة الهدر المدرسي، وتعزيز البنيات التحتية وإصلاحها، وفك العزلة عن مجموعة من الدواوير القروية، وكذا دعم الفئات الاجتماعية التي تعاني من الفقر والهشاشة، وذلك بتشجيع ودعم الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل للحد من الفقر المدقع بالمنطقة.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن المجلس صادق على اتفاقيات تهم تعزيز أسطول النقل المدرسي لفائدة تلامذة الإقليم ، ودعم دور الطالب والطالبة ، وتجهيز عدد من رياض الأطفال والفضاءات الثقافية والتربوية ، وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع المبرمجة على شكل اتفاقيات ما يناهز 8.5 مليون درهم.

وفي الجانب المتعلق بالبنيات التحتية والتزود بالخدمات الأساسية، فقد تمت المصادقة على اتفاقيات شراكة لإنجاز عدد من الطرق التي ستساعد بشكل كبير في انفتاح عدد من القرى النائية على العالم الخارجي، وستخفف من عبء السكان في التنقل لقضاء حاجياتهم الأساسية بالأسواق الأسبوعية المنتشرة بالإقليم وفك العزلة عنهم، وبرمجت أيضا في هذا الإطار مشاريع عدة تهم دعم التزود بالماء الصالح للشرب ، وخصص لهذه العملية غلاف مالي إجمالي قدره 2 مليون و276 ألف درهم.

أما بخصوص النهوض بأوضاع الفئات الاجتماعية الهشة ، ودعم البنيات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة ، فقد صادق المجلس الإقليمي لاشتوكة أيت باها على اتفاقيات شراكة تهم مجموعة من المشاريع التي يتطلب إنجازها اعتمادا ماليا يتجاوز 700 ألف درهم.

وفي مجال تشجيع العمل التعاوني ، ودعم الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل عن طريق تثمين المنتجات المحلية خاصة في المجال الفلاحي والصيد البحري ، فقد برمجت ثلة من الاتفاقيات وذلك باستثمار مالي يقدر ب1 مليون و440 ألف درهم.

وفي ختام دورة المجلس التي ترأسها محمد مطيع بصفته رئيسا ، إلى جانب حضور عامل الإقليم ، جمال خلوق ، أجمع الكل على ضرورة تكثيف المجهودات ومواصلة العمل البناء من أجل دعم القطاعات الاجتماعية والاقتصادية للرقي بخدماتها، في سبيل تنمية الإقليم، وتجاوز بعض النقائص التي مازالت بعض الجماعات تعاني منها خاصة على مستوى البنيات التحتية والتزود بالماء والكهرباء، وهو ما يكبد فئات عريضة من سكانها المزيد من المعاناة، مع ضرورة إيلاء عناية خاصة لفئة الشباب وتشجيعهم على العطاء المثمر، والدراسة والتحصيل العلمي والأكاديمي، وتوفير كافة الظروف الملائمة لهم وتسهيل اندماجهم في المجتمع وسوق الشغل ، إلى جانب التحفيز على انخراط مختلف الفاعلين التنمويين في هذه المقاربة التشاركية ، لضمان تنمية مزدهرة وشاملة لكل ربوع إقليم اشتوكة أيت بها.