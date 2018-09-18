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بالصور..فتيحة التطوانية تطلق أغنية بالإسبانية « هذا هو الحب »

بتاريــخ : 18 شتنبر 2018 / 16:07 بالصور..فتيحة التطوانية تطلق أغنية بالإسبانية « هذا هو الحب » | ثقافة و فنون
بالصور..فتيحة التطوانية تطلق أغنية بالإسبانية « هذا هو الحب »
أطلقت الفنانة المغربية فتيحة أمين أغنيتها الجديدة على شكل فيديو كليب تحت عنوان « Eso es el amor » والتي تعني بالعربية « هذا هو الحب » رفقة المغني « سوكري ».

شوف تيفي

أطلقت الفنانة المغربية فتيحة أمين أغنيتها الجديدة على شكل فيديو كليب تحت عنوان « Eso es el amor » والتي تعني بالعربية « هذا هو الحب » رفقة المغني « سوكري ».

 

الأغنية هي من كلمات وألحان خالد سلام وتوزي رشيد محمد علي، وحصدت نسب مشاهدة عالية على اليوتوب في مدة زمنية وجيزة.

وكانت فتيحة أمين قد أصدرت مؤخرا فيديو كليب نال إعجاب المستمعين بعنوان « راك ضعيف يا إنسان »، كما تستعد حاليا لإصدار ألبوم جديد يضم أغاني متنوعة وستتعامل مع أسماء معروفة في المجال الفني.

هذا وتلقت الفنانة التطوانية فتيحة أمين دراستها الموسيقية بمعهد مدينة تطوان على يد العديد من الأساتذة الذين كان لهم الفضل الكبير في توجيهها، وبعد مدة قصيرة نالت الجائزة الأولى في مسابقة غنائية بين أقاليم الشمال بأغنية « للصبر حدود » للسيدة أم كلثوم.

وبفضل صوتها العذب، تمكنت فتيحة أمين من إحياء سهرات كبيرة في العديد من المدن المغربية كما كانت لها لقاءات فنية عديدة داخل وخارج الوطن مع الجالية الهولندية والبلجيكية و الإسبانية و اليونانية والفرنسية.

وفيما يخص اللقاءات التلفزية، أحيت فتيحة التطوانية مجموعة من السهرات عبر القنوات المغربية أمثال « سهرة نغمة وأتاي، و سهرة نجوم الأولى ».

للإشارة، فإن فتيحة أمين أصدرت أربع ألبومات متنوعة مع شركة مغربية وبعدها ثلاثة أغاني فردية Single ويتعلق الأمر بـ « أنا عشت الحب وعارفة، أنا جاية، خليني خليني ».

‫شوف تيفي

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شوف تيفي فتيحة التطوانية خليني ألبومات اللقاءات إسبانيا.

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