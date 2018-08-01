عاجل..اعتقال سعد لمجرد بفرنسا ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن قاضي الحريات، قرر قبل قليل من يومه الثلاثاء، وضع الفنان المغربي سعد لمجرد رهن الاعتقال الاحتياطي، وذلك عقب متابعته بتهمة اغتصاب شابة بمنطقة سان تروبيه جنوب فرنسا.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن قاضي الحريات، قرر قبل قليل من يومه الثلاثاء، وضع الفنان المغربي سعد لمجرد رهن الاعتقال الاحتياطي، وذلك عقب متابعته بتهمة اغتصاب شابة بمنطقة سان تروبيه جنوب فرنسا.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا القرار جاء بناء على الاستنئاف المقدم من المدعي العام، والذي طالب بضرورة إعادة لمجرد رهن الاعتقال، نظرا لتورطه في قضية أخرى بفرنسا، ويتعلق الأمر بقضيته مع ''لورا بريول''.

تجدر الإشارة إلى أن شابة اتهمت الفنان المغربي باغتصابها داخل فندق بمنطقة سان تروبيه، قبل أسابيع.