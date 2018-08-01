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غدا الأربعاء انطلاق أولى جلسات محاكمة المتسولة ''الغنية'' التي تملك سيارة فاخرة بأكادير

بتاريــخ : 18 شتنبر 2018 / 15:46 غدا الأربعاء انطلاق أولى جلسات محاكمة المتسولة الغنية التي تملك سيارة فاخرة بأكادير | مجتمع
غدا الأربعاء انطلاق أولى جلسات محاكمة المتسولة ''الغنية'' التي تملك سيارة فاخرة بأكادير
أمر وكيل الملك بابتدائية أكادير بوضع المتسولة ''الغنية'' بسجن أيت ملول، وذلك بعد توقيفها نهاية الأسبوع الماضي متلبسة بتمويه زوار أحد المساجد بأكادير بألبسة رثة لتبدو أنها محتاجة للعطف والمساعدة.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أمر وكيل الملك بابتدائية أكادير بوضع المتسولة ''الغنية'' بسجن أيت ملول، وذلك بعد توقيفها نهاية الأسبوع الماضي متلبسة بتمويه زوار أحد المساجد بأكادير بألبسة رثة لتبدو أنها محتاجة للعطف والمساعدة.

ووفق مصادر ''شوف تيفي''، فقد تم تعيين يوم غد الأربعاء لانطلاق أولى جلسات محاكمتها وذلك بعد متابعتها بتهمة التسول التي يجرمها القانون الجنائي في فصوله 326 و 327 و 328، وتتراوح عقوبتها من شهر إلى 6 أشهر حبسا نافذة، لكل شخص ثبت أنه يملك وسائل التعيش، أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بأي وسيلة مشروعة، ولكنه تعود ممارسة التسول في أي مكان كان.

وأضافت ذات المصادر، أن حيثيات هذه القضية تعود إلى نهاية الأسبوع الماضي، بعدما قامت العناصر الأمنية التابعة للدائرة الخامسة للشرطة بأكادير بتوقيف سيدة في عقدها الرابع كانت تتخذ جنبات أحد المساجد للتسول.

وكانت المفاجأة جد كبيرة لما عثر عناصر الشرطة لدى المعنية بالأمر على سيارة من النوع الرفيع (سكودا)، تعمد إلى ركنها بعيدا عن الأنظار ولإبعاد الشبهات عنها، قبل أن تخلع ملابسها الفاخرة وترتدي جلبابا رثا لاستمالة قلوب و عطف المواطنين، للظفر منهم ببعض الدريهمات، كما أسفرت التحقيقات الأولية مع الموقوفة عن كونها تتوفر على منزل في ملكيتها.

وخلف توقيف المعنية بالأمر صدمة كبيرة في نفوس عدد من المواطنين الذين صعقوا من هول المفاجأة وذهلوا بعدما ألفوا مشاهدتها بشكل يومي أمام المسجد، وهي تستعطف المصلين مدعية أنها تعاني الفقر والفاقة، قبل أن ينكشف أمرها.

وأحيلت الموقوفة على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معها، قبل أن يجري تقديمها أمام أنظار وكيل الملك بابتدائية أكادير الذي قرر إيداعها بسجن أيت ملول في انتظار انطلاق جلسة محاكمتها يوم غد الأربعاء.

‫شوف تيفي

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