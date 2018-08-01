حجز أزيد من 10 آلاف قرص مخدر بمعبر باب سبتة ﻿

تمكنت عناصر الجمارك العاملة بمعبر باب سبتة، مساء أمس الاثنين، من حجز 10 آلاف و 800 قرص طبي مخدر من نوع ''ريفوتريل''.

''شوف تيفي''+'' و م ع''

تمكنت عناصر الجمارك العاملة بمعبر باب سبتة، مساء أمس الاثنين، من حجز 10 آلاف و 800 قرص طبي مخدر من نوع ''ريفوتريل''.

وأفاد مصدر جمركي أن عناصر فرقة المراقبة التابعة للجمارك بمنطقة الدخول إلى التراب الوطني تمكنت من العثور على هذه الكمية من الأقراص المهلوسة مدسوسة بعناية في مخبأ معد لهذا الغرض على مستوى المنطقة الموجودة بين واقي الصدمات الأمامي ومبرد المحرك بسيارة رباعية الدفع مرقمة بالمغرب.

وأضاف المصدر نفسه أن عناصر الجمارك أحالت الأشخاص الذين كانوا على متن السيارة والأقراص المهلوسة المصادرة على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان لتعميق البحث في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة