ساكنة سلا تتظاهر بعد مقتل شاب عشريني بحي القرية ﻿

خرجت ساكنة سلا بحي القرية، اليوم، للتظاهر ، على خلفية مقتل شاب في منتصف العشرينيات من عمره، بعد أن لقي حتفه على يد اثنين من إخوته، واثنين من أصدقائه، يوم السبت المنصرم، على خلفية تصفية حسابات بين

شوف تيفي

خرجت ساكنة سلا بحي القرية، اليوم، للتظاهر ، على خلفية مقتل شاب في منتصف العشرينيات من عمره، بعد أن لقي حتفه على يد اثنين من إخوته، واثنين من أصدقائه، يوم السبت المنصرم، على خلفية تصفية حسابات بين الضحية والفاعلين.

وتظهر صور وفيديوهات توصلت بها قناة ''شوف تيفي'' اليوم، خروج عشرات المواطنين في مقدمتهم الشباب، رافعين صورة القتيل ضحية الجريمة البشعة، بمشاركة نساء ورجال وأطفال الحي، وبحضور رجال الشرطة، للتنديد باستفحال الجرائم في المنطقة خاصة وبسلا عامة، ومطالبين باستتباب الأمن.

وكانت قناة ''شوف تيفي'' قد نشرت خبر مقتل الشاب في حينه، بعد توصلها بالخبر من مصادرها، بعين المكان، بعدما تم طعنه بسكين على مستوى البطن، فيما لازال البحث جاريا عن الجناة، للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.