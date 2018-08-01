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التقدم والاشتراكية يقدر موقف البيجيدي دون اتخاذ موقف من الاستمرار في الحكومة

بتاريــخ : 18 شتنبر 2018 / 14:39 التقدم والاشتراكية يقدر موقف البيجيدي دون اتخاذ موقف من الاستمرار في الحكومة | بوليتيك
التقدم والاشتراكية يقدر موقف البيجيدي دون اتخاذ موقف من الاستمرار في الحكومة
أعلن حزب التقدم والاشتراكية، عن تقديره لموقف قيادة حزب العدالة والتنمية، والذي أكد فيه الحزب الإسلامي على تشبثه بالعمل المشترك مع حزب الكتاب، بعد انعقاد الدورة الاستثنائية لبرلمان البيجيدي، يوم

شوف تيفي

أعلن حزب التقدم والاشتراكية، عن تقديره لموقف قيادة حزب العدالة والتنمية، والذي أكد فيه الحزب الإسلامي على تشبثه بالعمل المشترك مع حزب الكتاب، بعد انعقاد الدورة الاستثنائية لبرلمان البيجيدي، يوم السبت المنصرم.

وفي بلاغ صحفي حول الاجتماع الدوري للمكتب السياسي لحزب الكتاب، توصلت قناة "شوف تيفي" بنسخة منه، اليوم قبل قليل، لم يتخذ بعد موقفه صراحة من الاستمرار في الحكومة، مبرزا أن الحزب سيستكمل تدارس الموضوع، على ضوء هذه المستجدات وكل ما يحيط به من ملابسات، خلال اجتماع مقبل سيعقده يوم الخميس المقبل 20 شتنبر 2018، مما يستلزم تأجيل اجتماع دورة اللجنة المركزية للحزب إلى تاريخ جديد سيتم الإعلان عنه لاحقا، حتى يتسنى للحزب الإحاطة بمختلف العناصر التي ستسمح للجنة المركزية للحزب ببلورة المواقف المناسبة من المرحلة، وتدقيق المهام المطروحة على الحزب والموقع الذي يتعين أن يحتله في الساحة السياسية الوطنية، يضيف البلاغ.

وحول موضوع النموذج التنموي، المعلن عنه مؤخرا في الخطابات الملكية لـ20و21 غشت على التوالي، وكذا ما أعلنت عنه رئاسة الحكومة، من جعل المسألة الاجتماعية على رأس الأولويات الحكومية المتعين معالجتها بشكل استعجالي، استمع المكتب السياسي إلى تقرير حول التحضيرات الجارية لتنظيم الجامعة السنوية للحزب، والتي ستخصص لموضوع النموذج التنموي، إذ من المقرر انعقادها في غضون شهر أكتوبر المقبل، لتقديم إسهام الحزب في رسم معالم النموذج التنموي، الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، لمواجهة مظاهر الفقر والهشاشة وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، ما يضمن العيش الكريم للمواطنين، وخاصة منها الفئات المحرومة والمهمشة.

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