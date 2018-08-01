عاجل..تطورات جديدة بخصوص الطفل اللي غتصابو شخص أمام أنظار الأم ديالو بالعرائش ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الوكيل العام باستئنافية مدينة طنجة، يستمع في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، إلى أم الطفل عمر وعشيقها المتورط في اغتصاب هذا الأخير، وذلك بحضور أربعة محامين، قرروا

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الوكيل العام باستئنافية مدينة طنجة، يستمع في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، إلى أم الطفل عمر وعشيقها المتورط في اغتصاب هذا الأخير، وذلك بحضور أربعة محامين، قرروا التكلف بمهمة الدفاع عن الطفل.

وأوضح المصدر ذاته أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، دعت الوكيل العام للملك إلى ضرورة اعتقال الأم نظرا لتورطها في مجموعة من الجنح ومن بينها عدم التبليغ والفساد والعنف ضد قاصر.

وأكد ذات المصدر أن الرابطة تنتظر تعليمات النيابة العامة حتى يتم وضع الطفل "عمر" بدار لرعاية الأطفال، مشددا على أن المحامية جميلة المولدي العضو التنفيذي بالرابطة المغربية لحقوق الإنسان، والمحامي عبد السلام التونسي، والمحامي عبد العزيز العليكي، يتواجدون في هذه اللحظات باستئنافية طنجة، للترافع عن الطفل في مواجهة الأم وعشيقها أمام الوكيل.