جد صادم..شركة كوكا كولا تخطط لإنتاج مشروب يحتوي على مواد مستخرجة من ''الحشيش''+فيديو ﻿

أجرت شركة كوكاكولا للمشروبات الغازية، محادثات مع شركة ''أورورا كانابيس'' الكندية لإنتاج الماريخوانا، لتطوير منتجاتها، حيث أعلنت كوكاكولا في تقرير لها نشر عبر موقع وكالة ''بلومبرغ'' الأمريكية

''شوف تيفي''

أجرت شركة كوكاكولا للمشروبات الغازية، محادثات مع شركة ''أورورا كانابيس'' الكندية لإنتاج الماريخوانا، لتطوير منتجاتها، حيث أعلنت كوكاكولا في تقرير لها نشر عبر موقع وكالة ''بلومبرغ'' الأمريكية أنها تراقب الصناعات الجديدة والتي تُدخل في منتجاتها مادة ''سي.بي.دي''، أحد مكونات نبتة القنب المخدرة التي يعد أحد أبرز منتجاتها مخدر الحشيش، والتي تعتبر مكونا يستخدم في علاج الآلام والتشنجات.

وحسب ما نشرته وسائل إعلام عربية، يومه الثلاثاء، فإن كينت لاندرز، المتحدث باسم شركة كوكاكولا، قال في بيان أُرسل لـ''بلومبرغ''، إن الشركة تهتم وتتابع مادة ''السي بي دي'' غير نفسية التأثير لتدخل كمكون أساسي للمشروبات الصحية في العالم، موضحة أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن، مشيرة إلى أن تفكير كوكاكولا في إدخال نبتة القنب الهندي في منتجاتها، يأتي في الوقت الذي يحاول فيه القائمون على صناعة المشروبات إدخال هذا النوع من النبات كمكون عصري لمنتجاتهم في ظل تراجع المنتجات التقليدية.

وأضافت المصادر ذاتها أن عدة شركات، تسعى إلى إدخال القنب الهندي لمكوناتها منها شركة دييجو لإنتاج الخمور، والتي تجري محادثاتها مع 3 منتجين لنبات القنب لتوقيع صفقة محتملة لها.