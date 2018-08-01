هاذ شي خطير بزاف..مواجهة بين رجال شرطة وأفراد عصابة عندهم السواطير فكازا تنتهي بإطلاق الرصاص ﻿

اضطر مقدم شرطة رئيس يعمل بالهيئة الحضرية بولاية أمن الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لإطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف أربعة أشخاص يشتبه بتورطهم في

"شوف تيفي"

اضطر مقدم شرطة رئيس يعمل بالهيئة الحضرية بولاية أمن الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لإطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف أربعة أشخاص يشتبه بتورطهم في شبكة إجرامية متخصصة في السرقات بالعنف، وذلك بعدما عرضوا حياة موظفي الشرطة للخطر بواسطة أسلحة بيضاء.

وحسب مصدر مطلع فقد كانت دورية للشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه بهم الذين كانوا على متن سيارة خفيفة بمنطقة ليساسفة بالدار البيضاء، وذلك للاشتباه بتورطهم في ارتكاب عمليات سرقة بالعنف في عدة أحياء سكنية، قبل أن يشهروا ساطورين في مواجهة عناصر الشرطة وهم في حالة اندفاع قوية نتيجة حالة السكر المتقدمة والتخدير.

وأكد المصدر ذاته أن هذا التدخل الأمني أسفر عن توقيف ثلاثة مشتبه بهم، وحجز الأسلحة البيضاء المستعملة في الاعتداء، وضبط كمية من المخدرات والأقراص المخدرة، علاوة على حجز ثلاثة هواتف محمولة يشتبه في كونها من العائدات الإجرامية.



وأشار ذات المصدر إلى أنه تم الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف الشخص الرابع الذي يشتبه في ارتباطه بهذه الشبكة الإجرامية.