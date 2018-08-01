 هاذ شي خطير بزاف..مواجهة بين رجال شرطة وأفراد عصابة عندهم السواطير فكازا تنتهي بإطلاق الرصاص ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

جد صادم..شركة كوكا كولا تخطط لإنتاج مشروب يحتوي على مواد مستخرجة من الحشيش+فيديو | منوعات

جد صادم..شركة كوكا كولا تخطط لإنتاج مشروب يحتوي على مواد مستخرجة من ''الحشيش''+فيديو

هاذ شي خطير بزاف..مواجهة بين رجال شرطة وأفراد عصابة عندهم السواطير فكازا تنتهي بإطلاق الرصاص | حوادث و حقوق

هاذ شي خطير بزاف..مواجهة بين رجال شرطة وأفراد عصابة عندهم السواطير فكازا تنتهي بإطلاق الرصاص

عاجل..هذا ما قررته المحكمة بخصوص محاكمة ملكة الجمال المتورطة في قتل شابين بمراكش | بوليتيك

عاجل..هذا ما قررته المحكمة بخصوص محاكمة ''ملكة الجمال'' المتورطة في قتل شابين بمراكش

مـواقع إلكتـرونية تُــقاطع اجتماع الوزيــر الأعـرج | بوليتيك

مـواقع إلكتـرونية تُــقاطع اجتماع الوزيــر الأعـرج

ليدك تعطي انطلاقة مشروع سرداب حي السدري بالبيضاء لتخزين المياه المطرية | بوليتيك

ليدك تعطي انطلاقة مشروع ''سرداب حي السدري'' بالبيضاء لتخزين المياه المطرية

بنعبد الله ينفي خبر اتصال جهات عليا به للبقاء في الحكومة | بوليتيك

بنعبد الله ينفي خبر اتصال جهات عليا به للبقاء في الحكومة

ارقية الدرهم تستقبل وفدا من رجال أعمال واقتصاديين من جمهورية البوسنة والهرسك | بوليتيك

ارقية الدرهم تستقبل وفدا من رجال أعمال واقتصاديين من جمهورية البوسنة والهرسك

عاجل..الإطاحة بعصابة خطيرة متخصصة في الجريمة المنظمة والإرهاب بطنجة والدار البيضاء+صور وتفاصيل جد خطيرة | حوادث و حقوق

عاجل..الإطاحة بعصابة خطيرة متخصصة في الجريمة المنظمة والإرهاب بطنجة والدار البيضاء+صور وتفاصيل جد

قيادية تجمعية: عندما يريد أن يصبح أفتاتي فرعونا صغيرا | بوليتيك

قيادية تجمعية: عندما يريد أن يصبح أفتاتي فرعونا صغيرا

العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

هاذ شي خطير بزاف..مواجهة بين رجال شرطة وأفراد عصابة عندهم السواطير فكازا تنتهي بإطلاق الرصاص

بتاريــخ : 18 شتنبر 2018 / 13:37 هاذ شي خطير بزاف..مواجهة بين رجال شرطة وأفراد عصابة عندهم السواطير فكازا تنتهي بإطلاق الرصاص | حوادث و حقوق
هاذ شي خطير بزاف..مواجهة بين رجال شرطة وأفراد عصابة عندهم السواطير فكازا تنتهي بإطلاق الرصاص
اضطر مقدم شرطة رئيس يعمل بالهيئة الحضرية بولاية أمن الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لإطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف أربعة أشخاص يشتبه بتورطهم في

"شوف تيفي"

اضطر مقدم شرطة رئيس يعمل بالهيئة الحضرية بولاية أمن الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لإطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف أربعة أشخاص يشتبه بتورطهم في شبكة إجرامية متخصصة في السرقات بالعنف، وذلك بعدما عرضوا حياة موظفي الشرطة للخطر بواسطة أسلحة بيضاء.

وحسب مصدر مطلع فقد كانت دورية للشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه بهم الذين كانوا على متن سيارة خفيفة بمنطقة ليساسفة بالدار البيضاء، وذلك للاشتباه بتورطهم في ارتكاب عمليات سرقة بالعنف في عدة أحياء سكنية، قبل أن يشهروا ساطورين في مواجهة عناصر الشرطة وهم في حالة اندفاع قوية نتيجة حالة السكر المتقدمة والتخدير.

وأكد المصدر ذاته أن هذا التدخل الأمني أسفر عن توقيف ثلاثة مشتبه بهم، وحجز الأسلحة البيضاء المستعملة في الاعتداء، وضبط كمية من المخدرات والأقراص المخدرة، علاوة على حجز ثلاثة هواتف محمولة يشتبه في كونها من العائدات الإجرامية.


وأشار ذات المصدر إلى أنه تم الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف الشخص الرابع الذي يشتبه في ارتباطه بهذه الشبكة الإجرامية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المخدرات الأقراص الشرطة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..الإطاحة بعصابة خطيرة متخصصة في الجريمة المنظمة والإرهاب بطنجة والدار البيضاء+صور وتفاصيل جد خطيرة | حوادث و حقوق

عاجل..الإطاحة بعصابة خطيرة متخصصة في الجريمة المنظمة والإرهاب بطنجة والدار البيضاء+صور وتفاصيل جد خطيرة

الإطاحة بشخص خطير وعشيقته ضواحي المحمدية | حوادث و حقوق

الإطاحة بشخص خطير وعشيقته ضواحي المحمدية

عازبة حاولت الانتحار بطريقة خطيرة بتطوان | حوادث و حقوق

عازبة حاولت الانتحار بطريقة خطيرة بتطوان

انقلاب قارب يحمل 15 مهاجرا سريا بينهم فتاة بسواحل سيدي إفني يستنفر المصالح الأمنية | حوادث و حقوق

انقلاب قارب يحمل 15 مهاجرا سريا بينهم فتاة بسواحل سيدي إفني يستنفر المصالح الأمنية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

قبل ثلاثة أشهر من انطلاقه الرسمي..بداية التجارب الخاصة بالخط الثاني للترامواي فكازا | بــووز
منذ 22 دقيقة

قبل ثلاثة أشهر من انطلاقه الرسمي..بداية التجارب الخاصة بالخط الثاني للترامواي فكازا

لحظة القبض على الشبكة الإرهابية والإجرامية الخطيرة بكازا وطنجة | بــووز

لحظة القبض على الشبكة الإرهابية والإجرامية الخطيرة بكازا وطنجة

الفنان المغربي عادل أصيل يطلق فيديو كليب جديد بعنوان لالة مولاتي | قنوات أخرى

الفنان المغربي عادل أصيل يطلق فيديو كليب جديد بعنوان لالة مولاتي

شاب يناشد أصحاب القلوب الرحيمة: فاس ما فيها ما يدار وأنا غير خطاف وبغيت الرخصة.. وخويا مريض بزاف.. | حالة خاصة

شاب يناشد أصحاب القلوب الرحيمة: ''فاس ما فيها ما يدار وأنا غير خطاف وبغيت الرخصة.. وخويا مريض بزاف..''

﻿

آخر المستجدات

جد صادم..شركة كوكا كولا تخطط لإنتاج مشروب يحتوي على مواد مستخرجة من الحشيش+فيديو | منوعات
منذ 17 دقيقة

جد صادم..شركة كوكا كولا تخطط لإنتاج مشروب يحتوي على مواد مستخرجة من ''الحشيش''+فيديو

هاذ شي خطير بزاف..مواجهة بين رجال شرطة وأفراد عصابة عندهم السواطير فكازا تنتهي بإطلاق الرصاص | حوادث و حقوق

هاذ شي خطير بزاف..مواجهة بين رجال شرطة وأفراد عصابة عندهم السواطير فكازا تنتهي بإطلاق الرصاص

عاجل..هذا ما قررته المحكمة بخصوص محاكمة ملكة الجمال المتورطة في قتل شابين بمراكش | بوليتيك

عاجل..هذا ما قررته المحكمة بخصوص محاكمة ''ملكة الجمال'' المتورطة في قتل شابين بمراكش

مـواقع إلكتـرونية تُــقاطع اجتماع الوزيــر الأعـرج | بوليتيك

مـواقع إلكتـرونية تُــقاطع اجتماع الوزيــر الأعـرج

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.