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عاجل..هذا ما قررته المحكمة بخصوص محاكمة ''ملكة الجمال'' المتورطة في قتل شابين بمراكش

بتاريــخ : 18 شتنبر 2018 / 13:06 عاجل..هذا ما قررته المحكمة بخصوص محاكمة ملكة الجمال المتورطة في قتل شابين بمراكش | بوليتيك
عاجل..هذا ما قررته المحكمة بخصوص محاكمة ''ملكة الجمال'' المتورطة في قتل شابين بمراكش
قررت ابتدائية مدينة مراكش، قبل قليل من يوم الثلاثاء، تأجيل أشغال جلسة محاكمة ملكة جمال المغرب بالإمارات الملقبة بـ ''باربي''، المتهمة بالتسبب في مصرع شابين خلال قيادتها لسيارة بسرعة جنونية، إلى يوم

''شوف تيفي''

قررت ابتدائية مدينة مراكش، قبل قليل من يوم الثلاثاء، تأجيل أشغال جلسة محاكمة ملكة جمال المغرب بالإمارات الملقبة بـ ''باربي''، المتهمة بالتسبب في مصرع شابين خلال قيادتها لسيارة بسرعة جنونية، إلى يوم الثلاثاء 25 شتنبر الجاري.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن بعض التفاصيل، أن والدة باربي المغرب''، حلت بمدينة آسفي، أول أمس الأحد، وتقدمت بالتعازي إلى أسرتي الهالكين، وحاولت الوصول إلى اتفاق معهما لإنهاء هذا الملف.

تجدر الإشارة إلى أن أسرتي الضحيتين، كشفتا عن تفاصيل خطيرة وصادمة، بخصوص الحادث، وأكدتا أن الهالكين ليسا متشردين، كما تم تداوله بالعديد من المنابر الإعلامية.

‫شوف تيفي

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