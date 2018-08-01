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مـواقع إلكتـرونية تُــقاطع اجتماع الوزيــر الأعـرج

بتاريــخ : 18 شتنبر 2018 / 12:47 مـواقع إلكتـرونية تُــقاطع اجتماع الوزيــر الأعـرج | بوليتيك
مـواقع إلكتـرونية تُــقاطع اجتماع الوزيــر الأعـرج
دعت المديرية الجهوية لوزارة الاتصال بجهة الرباط سلا القنيطرة مدراء عدد من المواقع الإلكترونية، و ليس كلهم، لحضور اجتماع يوم الأربعاء بالمعهد العالي للصحافة و الإعلام.

شوف تيفي

دعت المديرية الجهوية لوزارة الاتصال بجهة الرباط سلا القنيطرة مدراء عدد من المواقع الإلكترونية، و ليس كلهم، لحضور اجتماع يوم الأربعاء بالمعهد العالي للصحافة و الإعلام.

وحسب "بيان" توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فنظرا لأن المندوبية الجهوية لوزارة الاتصال، اكتفت بإجراء اتصالات هاتفية بعدد من مدراء النشر و لم توجه دعوة رسمية كما يقتضي ذلك التعامل الإداري كما استثنت مواقع أخرى، و نظرا لأن المندوبية الجهوية لم تفصح عن جدول أعمال هذا الاجتماع و أهدافه و مراميه و الذي يأتي في ظرفية تتسم بشبه اجتماع الصحافيين على رفض تنصيب المجلس الوطني للصحافة المطعون في شرعيته الأخلاقية و القانونية.

و نظرا لأن المواقع الإلكترونية التي توجد في وضعية قانونية سبق لها أن عبرت لوزير الثقافة والاتصال، في لقاءات مباشرة أو من خلال مذكرات كتابية عن رؤيتها لتطوير القطاع والنهوض به و تحسين أوضاع العاملين به من دون أن يأخذ الوزير تلك المقترحات بعين الاعتبار أثناء إعداد مرسوم يتعلق بالدعم العمومي للمقاولات الإعلامية.

ونظرا لكل هذا، جاء في البيان الذي توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه : "نعلن مقاطعتنا لهذا الاجتماع و ندعو إلى فتح حوار وطني جاد و مسؤول حول واقع الصحافة الإلكترونية ينتهي إلى خلاصات ملزمة لكل الأطراف بدل الالتفاف على المطالب المشروعة للمقاولات الإعلامية باستقبالات بروتوكولية و اجتماعات صورية تريد أن توهم الرأي العام بجدية الوزارة في التعامل مع قضايا الإعلام رغم أنه لم تصدر عنها أية مبادرة ملموسة و عملية في هذا الإطار".

توقيعات

ـ تيليكسبريس

ـ زنقة 20

ـ كفى بريس

24 ـ محطة

ـ أضواء ميديا

ـ سياسي.كوم

ـ دابا أنفو

ـ المحرر بريس

ـ شعب بريس

ـ سكوب

ـ لا روليف

ـ الشرق

ـ ارتيكل 19

ـ زووم بريس

ـ شوارع

واللائحة مفتوحة

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