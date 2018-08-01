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ليدك تعطي انطلاقة مشروع ''سرداب حي السدري'' بالبيضاء لتخزين المياه المطرية

بتاريــخ : 18 شتنبر 2018 / 12:39 ليدك تعطي انطلاقة مشروع سرداب حي السدري بالبيضاء لتخزين المياه المطرية | بوليتيك
ليدك تعطي انطلاقة مشروع ''سرداب حي السدري'' بالبيضاء لتخزين المياه المطرية
نظم المفوض له لخدمات توزيع الماء و الكهرباء و التطهير السائل بالدار البيضاء الكبرى (ليدك)، و السلطة المفوضة، اجتماعا يوم الإثنين 10 شتنبر لإخبار و تحسيس مقاولات الأشغال المهتمة بهذه الاستشارة، وذلك

''شوف تيفي''

نظم المفوض له لخدمات توزيع الماء و الكهرباء و التطهير السائل بالدار البيضاء الكبرى (ليدك)، و السلطة المفوضة، اجتماعا يوم الإثنين 10 شتنبر لإخبار و تحسيس مقاولات الأشغال المهتمة بهذه الاستشارة، وذلك في إطار مناقصة دولية تتعلق ببناء سرداب لتخزين مياه الأمطار بـ ''حي السدري''.

ووفق بلاغ لشركة ''ليدك'' فهذا الاجتماع الذي انعقد في مقر المصلحة الدائمة للمراقبة، ترأسه عبد العزيز العماري، رئيس السلطة المفوضة، مصطفى الحيا، رئيس مقاطعة مولاي رشيد، الطاهر العكال، مدير عام المصلحة الدائمة للمراقبة، و جان باسكال داريي مدير عام ليدك. و بعد الاجتماع، تم في اليوم ذاته إجراء زيارة لموقع المشروع خصصت لفائدة المقاولات المرشحة.

وأكدت الشركة أن سرداب تخزين مياه الأمطار (حي السدري)، يندرج في إطار مشروع شمولي لحماية المنطقة الشرقية للدار البيضاء من الفيضانات يسمى ''نظام تقوية المنطقة الشرقية''. و هذا النظام الذي يتكون من 18 كلم من القنوات المجمعة ذات قطر كبير جدا، سيمكن بعد إنجازه من تصريف مياه الأمطار الفائضة نحو البحر و بالتالي حماية المنطقة الشرقية من التدفقات المحددة.

وأبرزت الشركة أن مشروع سرداب التخزين، يتمثل في إنجاز قناة مجمعة مبنية يفوق عمقها 30 مترا، و يبلغ طولها حوالي 1,4 كلم و قطرها 4 أمتار، و سيمكن تشغيل السرداب من محاربة الفيضانات على مستوى النقطة المنخفضة المتواجدة بحي السدري (شارع محمد بوزيان)، و المياه المطرية التي تتدفق في هذه المنطقة في حالة الأمطار القوية، سيتم تخزينها في هذه البنية التحتية الكبرى التي ستبلغ طاقتها الاستيعابية 14.000 متر مكعب، مؤكدة أن المدة التوقعية لإنجاز هذا المشروع هي سنتان، باستثمار تقدر قيمته بـ 185 مليون درهم باحتساب الضرائب.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ليديك الشركة مشروع شمولي الفيضانات حي السدري الفيضانات المياه المطرية

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