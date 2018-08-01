بنعبد الله ينفي خبر اتصال جهات عليا به للبقاء في الحكومة ﻿

نفى نبيل بنعبد الله في اتصال هاتفي اليوم مع قناة ''شوف تيفي''، ماراج مؤخرا حول طلب جهات عليا بقاء حزبه في الحكومة، مؤكدا أن حزب التقدم و الاشتراكية له هيئات ومؤسسات تقرر ما يناسب الوضع السياسي للحزب،

شوف تيفي

نفى نبيل بنعبد الله في اتصال هاتفي اليوم مع قناة "شوف تيفي"، ماراج مؤخرا حول طلب جهات عليا بقاء حزبه في الحكومة، مؤكدا أن حزب التقدم و الاشتراكية له هيئات ومؤسسات تقرر ما يناسب الوضع السياسي للحزب، مشيرا إلى انعقاد المكتب السياسي للحزب الخميس المقبل، مضيفا أن الكتابة العامة للحزب ستصدر بعد قليل بلاغا يهم الموضوع.

وفي تعليقه على خبر اتصال جهات عليا بالأمين العام لحزب الكتاب، في وقت سابق، أبرز بنعبد الله أن الأمر يتعلق فعلا باتصال لكن من أجل تأكيد عدم وجود أي مشكل مع حزب التقدم والاشتراكية، على خلفية إعفاء كاتبة الدولة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، في إشارة ضمنية من نبيل أن طلب الإعفاء جاء من رئيس الحكومة .