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ارقية الدرهم تستقبل وفدا من رجال أعمال واقتصاديين من جمهورية البوسنة والهرسك

بتاريــخ : 18 شتنبر 2018 / 11:34 ارقية الدرهم تستقبل وفدا من رجال أعمال واقتصاديين من جمهورية البوسنة والهرسك | بوليتيك
ارقية الدرهم تستقبل وفدا من رجال أعمال واقتصاديين من جمهورية البوسنة والهرسك
استقبلت ارقية الدرهم كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المكلفة بالتجارة الخارجية، الاثنين 17 شتنبر 2018 بمقر كتابة الدولة، وفدا من رجال أعمال واقتصاديين من

شوف تيفي

 استقبلت ارقية الدرهم كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المكلفة بالتجارة الخارجية، الاثنين 17 شتنبر 2018 بمقر كتابة الدولة، وفدا من رجال أعمال واقتصاديين من جمهورية البوسنة والهرسك والذين يرافقون رئيس مجلس الوزراء البوسني في زيارة العمل التي يقوم بها حاليا للمغرب.

خلال اللقاء تناول الجانبان العلاقات الثنائية التي تربط المملكة المغربية وجمهورية البوسنة والهرسك والتي وصفاها بالمميزة في جانبها الدبلوماسي والسياسي ولكنها تحتاج مزيدا من الدعم والتطوير في المجال الاقتصادي سواء في الاستثمارات المتبادلة أو على مستوى التبادل التجاري.

وأكدت كاتبة الدولة على ضرورة الاستفادة من المناخ الإيجابي الذي يوفره الاقتصاد المغربي سواء جغرافيا بموقعه الإفريقي المميز والآليات التي تدعم الدولة من خلالها الاستثمارات الأجنبية، وكذا قربها من السوق الأوروبية وبالتالي من البوسنة والهرسك مما يجعل التعاون بين البلدين إيجابيا بالنسبة للطرفين.

تجدر الإشارة إلى أن الوفد البوسني ضم عددا من رؤساء الشركات الكبرى في البوسنة والهرسك والتي تعمل في قطاعات السلاح والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية والهندسة وفي مجال التجارة والاستثمار.

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