عازبة حاولت الانتحار بطريقة خطيرة بتطوان ﻿

عاشت ساكنة حي باب العقلة بمدينة تطوان، في الساعات الأولى من يومه الثلاثاء، الرعب والهلع الشديد، بسبب تهديد عازبة في عقدها الرابع بالانتحار من خلال رميها من الطابق السادس للعمارة التي تقطن بها رفقة

"شوف تيفي"

عاشت ساكنة حي باب العقلة بمدينة تطوان، في الساعات الأولى من يومه الثلاثاء، الرعب والهلع الشديد، بسبب تهديد عازبة في عقدها الرابع بالانتحار من خلال رميها من الطابق السادس للعمارة التي تقطن بها رفقة أسرتها.

وأوضح مصدر مطلع أن العازبة تعاني من اضطرابات نفسية، وقد باغثت أسرتها وهددت بالانتحار، ليتم إبلاغ المصالح الأمنية، وعناصر الوقاية المدنية التي حلت بعين المكان.

وأكد المصدر ذاته أن الأسباب التي دفعت بها إلى محاولة الانتحار ما تزال مجهولة، مشيرا إلى أن عناصر الوقاية المدنية، تمكنوا من إقناعها للتراجع عن فكرة الانتحار.