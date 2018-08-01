أمن كلميم يُداهم مقهى يقدم ''الشيشا'' لزبنائه واعتقال مسيره ﻿

قامت عناصر الفرقة القضائية بكلميم بمداهمة مقهى متواجد بشارع الحسن الثاني بمدينة كلميم، لتتمكن من ضبط مجموعة من الزبناء بصدد تدخين النرجيلة ''الشيشا'' مع إيقاف مسيرها.

شوف تيفي: كلميم

قامت عناصر الفرقة القضائية بكلميم بمداهمة مقهى متواجد بشارع الحسن الثاني بمدينة كلميم، لتتمكن من ضبط مجموعة من الزبناء بصدد تدخين النرجيلة ''الشيشا'' مع إيقاف مسيرها.

وحسب مصدر أمني، فإنه وبناءً على معلومات توفرت لدى الفرقة كون المقهى الكائن بشارع الحسن الثاني بالمدينة والذي تم ضبطه الأسبوع المنصرم بصدد تقديم النرجيلة للزبناء، عاد لمزاولة النشاط المذكور.

وأوضح ذات المصدر، أن التفتيش الذي أجري بداخل المقهى، أسفر عن حجز مجموعة أخرى من النرجيلات و أكسسواراتها، بالإضافة إلى كمية كبيرة من التبغ المعسل.

وتأتي هذه العملية، مواصلة للعمليات الأمنية التي تقوم بها فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم من أجل مكافحة ظاهرة تدخين الشيشا بالأماكن العمومية لما لها من تأثير سلبي على صحة وسلوكيات المتعاطين لها.