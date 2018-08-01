إضراب عمال النظافة يغرق مدينة إفران في الأزبال ﻿

نظم عمال النظافة بإقليم إفران وقفة احتجاجية تحولت أول أمس السبت إلى مسيرة عفوية لم تستطع السلطات إيقافها.

شوف تيفي

نظم عمال النظافة بإقليم إفران وقفة احتجاجية تحولت أول أمس السبت إلى مسيرة عفوية لم تستطع السلطات إيقافها.

وأفاد مصدر لـ''شوف تيفي'' أن عمال النظافة قاموا بهذه الخطوة التصعيدية، بعد خوضهم إضرابا عن العمل دام لأربعة أيام، احتجاجا على معاناتهم من انعدام وسائل الوقاية واللوجستيك ونقص في الأجور وعدم وجود طبيب وملابس مخصصة للعمل.

وأضاف ذات المصدر أن عمال النظافة بالإقليم قرروا الاستمرار في أشكالهم النضالية حتى تتحقق مطالبهم.

مشيرا في ذات السياق أن إضراب عمال شركة ديريشبونك و العاملين في مجال جمع الأزبال خلف كمية هائلة من النفايات المنزلية المتراكمة في جل شوارع وأزقة مدينة أزرو.