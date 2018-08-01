أزمة صحية تنقل زعيم البوليساريو إلى أحد المستشفيات الجزائرية ﻿

نقل زعيم الانفصاليين ''إبراهيم غالي'' إلى أحد مستشفيات الجزائر العاصمة، أول أمس السبت، على إثر أزمة صحية ألمت به، حيث عرفت الرئاسة وأجهزة الاستخبارات استنفارا ملفتا.

شوف تيفي

نقل زعيم الانفصاليين ''إبراهيم غالي'' إلى أحد مستشفيات الجزائر العاصمة، أول أمس السبت، على إثر أزمة صحية ألمت به، حيث عرفت الرئاسة وأجهزة الاستخبارات استنفارا ملفتا.

وحسب مصادر إعلامية موثوقة، فقد تدهورت الحالة الصحية لإبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو، بشكل مفاجئ، إلى درجه أنه تم نقله إلى مستشفى في الجزائر العاصمة، حيث ستشرف خدمات الرئاسة الجزائرية على صحته.

وأشارت نفس المصادر، أن هناك قلقا كبيرا في الجزائر، حول احتمال اختفاء زعيم الطرف المعادي للمغرب في قضية الصحراء المغربية، ومن شأنه أن يبعثر كل الأوراق التي تلعبها الجزائر في هذه القضية الفاشلة.

وتجدر الإشارة إلى أن غالي يعاني من التهاب الكبد C، حيث وصلت حالته إلى مرحلة متقدمة جدا، بعد انتشار معلومات تتعلق بعجزه البدني، مباشرة عقب انتخابه على رأس الجبهة الانفصالية، ليلتحق بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة.