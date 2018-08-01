انقلاب قارب يحمل 15 مهاجرا سريا بينهم فتاة بسواحل سيدي إفني يستنفر المصالح الأمنية ﻿

مازالت عناصر البحرية الملكية وفرق الإنقاذ التابعة للوقاية المدنية تواصل حملتها التمشيطية بسواحل سيدي إفني، بحثا عن مهاجرين سريين مفقودين، بعدما تعرض مركب مطاطي للانقلاب، ليلة أمس صبيحة الإثنين،

شوف تيفي:أحمد الهلالي

مازالت عناصر البحرية الملكية وفرق الإنقاذ التابعة للوقاية المدنية تواصل حملتها التمشيطية بسواحل سيدي إفني، بحثا عن مهاجرين سريين مفقودين، بعدما تعرض مركب مطاطي للانقلاب، ليلة أمس صبيحة الإثنين، كان يقل حوالي 15 شخصا ضمنهم فتاة.

وحسب مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، فالقارب المطاطي انقلب بعد وصوله لقبالة سواحل شاطئ إمي نتركا بمير اللفت التابع لإقليم سيدي إفني، حيث تمكن 6 شبان من النجاة، إذ قطع شابان المياه سباحة نحو البر، فيما أنقذت عناصر الوقاية المدنية 4 شبان آخرين بينهم فتاة وقدمت لهم الإسعافات الضرورية.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن الحادث استنفر مختلف مصالح مندوبية الصيد البحري والبحرية الملكية والوقاية المدنية بإقليم سيدي إفني حيث تم تجنيد سفينة خاصة هرعت لعين المكان بحثا عن ناجين محتملين لهذا الحادث.

وأضافت ذات المصادر، أن عناصر الدرك الملكي بسيدي إفني، أوقفت على خلفية هذا الحادث واحدا من الأشخاص الذين جرى إنقاذهم، ويبلغ من العمر 50 سنة، وذلك للاشتباه في كونه العقل المدبر لهذه العملية التي استهدفت تهجير حوالي 15 شابا نحو الفردوس الأوروبي، وأحيل الموقوف على مركز الدرك الملكي للتحقيق معه حول حيثيات وملابسات هذه الواقعة والمسؤولين عنها، بهدف تحديد هوية كافة الأطراف المحتمل تورطهم في العملية.