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خـطـيــر.. محل تجاري يتعرض للسـرقة بالداخلة

بتاريــخ : 18 شتنبر 2018 / 02:32 خـطـيــر.. محل تجاري يتعرض للسـرقة بالداخلة | حوادث و حقوق
خـطـيــر.. محل تجاري يتعرض للسـرقة بالداخلة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر أمني، أنه بناءً على شكاية توصلت بها مصلحة المداومة بالمنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة إثر تعرض محل تجاري للسرقة بالكسر وباستعمال ناقلة ذات محرك من طرف مجهولين، حيث تم

شـوف تيفي: يحيى الغليظ

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر أمني، أنه بناءً على شكاية توصلت بها مصلحة المداومة بالمنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة إثر تعرض محل تجاري للسرقة بالكسر وباستعمال ناقلة ذات محرك من طرف مجهولين، حيث تم استهداف مجموعة من المواد الغذائية، قامت فرقة الشرطة القضائية بتكثيف أبحاثها وتحرياتها واستغلال المعلومات المتوفرة.

وتمكنت فرقة الشرطة القضائية من إيقاف أحد المشتبه بهما على مستوى حي مولاي رشيد على متن نفس السيارة التي استعملت في عملية السرقة.

هذا، وبأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، ونظراً لصفة الموقوف، تم تسليمه لرؤسائه من أجل تقديمه أمام العدالة، فيما لا زال البحث جاريا قصد إيقاف مشاركه بعدما تم تحديد هويته.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الداخلة السرقة محل تجاري سيارة المواد الغدائية حي مولاي رشيد عملية السرقة

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