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السعودية تبدأ تطوير قطاع السياحة من خلال العمرة

بتاريــخ : 18 شتنبر 2018 / 02:25 السعودية تبدأ تطوير قطاع السياحة من خلال العمرة | دولي
السعودية تبدأ تطوير قطاع السياحة من خلال العمرة
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أنه سيتم وللمرة الأولى السماح للمعتمرين بزيارة مدن ومعالم السعودية الأثرية، في حال حصل المعتمر على برنامج سياحي قبل القدوم إلى السعودية.

شوف تيفي وكالات

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أنه سيتم وللمرة الأولى السماح للمعتمرين بزيارة مدن ومعالم السعودية الأثرية، في حال حصل المعتمر على برنامج سياحي قبل القدوم إلى السعودية.

وقال وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة ''عبد العزيز وزان''، لصحيفة ''اليوم'' السعودية، إن ''برامج العمرة والزيارة تشهد في عامنا هذا نقلة نوعية بتمكين المعتمرين والزوار من خارج المملكة، من زيارة أي مدينة سعودية خلال فترة تأشيرة العمرة، البالغة 30 يوما، يخصص منها 15 يوما لزيارة الحرمين الشريفين''.

وبيّن ''وزان'' أن القادم للعمرة، يمكنه أن يحظى بوقت إقامة أطول على الأراضي السعودية، في حال تقدمت شركات العمرة بطلب وقت إضافي ضمن البرنامج الخاص بالمعتمر.

وبدأت السعودية بتطوير قطاع السياحة، وتيسير إجراءات إصدار التأشيرة للزوار في إطار رؤية المملكة 2030، الهادفة بشكل أساسي لتنويع الدخل القومي وعدم الاعتماد فقط على عائدات النفط.

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