تاونات:عكس الرغبة الملكية..تحول مدرسة إلى أطلال وغياب النقل المدرسي يهدد تلاميذ مدرسة ''عيشات'' بالانقطاع عن الدراسة(بالصور) ﻿

يتساءل آباء وأولياء التلاميذ بمدرسة ''عيشات''، التابعة لمجموعة مدارس الكعدة الحمراء، بجماعة مولاي عبد الكريم، دائرة قرية''بامحمد''عن مصير أبنائهم بعد أن تم تنقيلهم إلى مدرسة الرواجع أواخر شهر

شوف تيفي

يتساءل آباء وأولياء التلاميذ بمدرسة ''عيشات''، التابعة لمجموعة مدارس الكعدة الحمراء، بجماعة مولاي عبد الكريم، دائرة قرية''بامحمد''عن مصير أبنائهم بعد أن تم تنقيلهم إلى مدرسة الرواجع أواخر شهر أبريل2018، لاستكمال الدراسة بها مؤقتا، المدرسة تبعد عن تلاميذ دوار''قريدات'' ب 4 كلم، وعن تلاميذ دوار ''عيشات'' ب 3 كلم، بعد أن تلقوا وعودا بإصلاح مدرستهم الأصلية واستئناف الموسم الدراسي الجديد بها، قبل أن يتفاجؤوا بأن هذه المدرسة لم تعد سوى مكانا مهجورا لا يحمل من صفات المدرسة سوى أسوارها الخارجية، حيث تفتقر إلى الماء والكهرباء، والمراحيض الصحية، وعدم وجود سكن وظيفي.

الغريب في الأمر، تضيف مصادر شوف تيفي، أن هذه المدرسة متواجدة بدائرة رئيس الجماعة، ويمر عليها بشكل يومي، دون أن يتمكن من إيجاد حل لهذه المشكلة طيلة هذه الفترة، التي يقطع فيها التلاميذ الصغار حاملين محافظهم المدرسية ''الثقيلة''، كل هذه المسافة الطويلة مشيا على الأقدام، فكانت نتيجة ذلك أن منهم من انقطع عن الدراسة، ومنهم من هم على طريق الانقطاع، حسب شهادات بعض الآباء، الذين عبروا عن استيائهم الشديد جراء هذا الإهمال واللامبالاة، التي طالت مستقبل أبنائهم الدراسي، في غياب وسيلة النقل المدرسي، تشجعهم على مواصلة الدارسة بمدرسة ''الرواجع''، في انتظار إصلاح مدرستهم الأصلية، مطالبين السلطات والحكومة والمهتمين بالشأن التربوي، تفعيل التوجيهات الملكية الرامية إلى تحسين ظروف التمدرس، وتعميمه على جميع تلاميذ الوطن، خاصة في القرى البعيدة، للموسم الدراسي الجديد، ومساءلة المقصرين في هذا الشأن، تفعيلا لمبدأ ''ربط المسؤولية بالمحاسبة''.