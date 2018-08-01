 ما يزيد عن 9 ملايين مستفيد من منظومة التربية والتكوين بمناسبة الدخول المدرسي والجامعي والخاص بالتكوين المهني (2018-2019) ﻿
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ما يزيد عن 9 ملايين مستفيد من منظومة التربية والتكوين بمناسبة الدخول المدرسي والجامعي والخاص بالتكوين المهني (2018-2019)

بتاريــخ : 18 شتنبر 2018 / 02:12 ما يزيد عن 9 ملايين مستفيد من منظومة التربية والتكوين بمناسبة الدخول المدرسي والجامعي والخاص بالتكوين المهني (2018-2019) | مجتمع
ما يزيد عن 9 ملايين مستفيد من منظومة التربية والتكوين بمناسبة الدخول المدرسي والجامعي والخاص بالتكوين المهني (2018-2019)
أكدت وزارة التربية الوطنية واالتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد المستفيدين من منظومة التربية والتكوين برسم الدخول المدرسي والجامعي، والخاص بالتكوين المهني برسم موسم 2018-2019 بلغ 9

شوف تيفي

أكدت وزارة التربية الوطنية واالتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد المستفيدين من منظومة التربية والتكوين برسم الدخول المدرسي والجامعي، والخاص بالتكوين المهني برسم موسم 2018-2019 بلغ 9 ملايين و613 ألف تلميذ.

وقد تم تسجيل حوالي 7.9 مليون تلميذ، 7.153 مليون، وفق بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الاثنين، بالتعليم الابتدائي، والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، و748 ألف و214 تلميذا بالتعليم الأولي، و8 آلاف و253 بالأقسام التحضيرية العمومية للمدارس العليا.

وأضاف المصدر أنه على مستوى التكوين المهني، فقد تسجل ما مجموعه 776 ألف متدرب على مستوى مختلف أسلاك التكوين (البكالوريا المهنية، والتكوين المؤهل، وتقني، وتقني متخصص ...إلخ).

وبلغ عدد المسجلين بالتعليم العالي، حوالي 937 ألف طالب ، من ضمنهم 860 ألف و219 بالجامعات، و50 ألف و397 بالمعاهد الخاصة، و26 ألف و659 بمؤسسات تكوين الأطر.

كما أوضح بلاغ الوزارة، أنه بخصوص الدعم الاجتماعي،فقد بلغ '' عدد المستفيدين من المبادرة الملكية ''مليون محفظة''، برسم الموسم الدراسي الحالي، بلغ 4.365.558 تلميذا (47 بالمائة منهم إناث)، بكلفة إجمالية تناهز 420 مليون درهم، مبرزة أن 2.087.200 تلميذ و1.310.400 أسرة استفادوا من برنامج الدعم المالي المباشر ''تيسير'' بكلفة إجمالية تناهز 2.170 مليون درهم.

من جهة أخرى، سيستفيد 1.442.514 تلميذ من خدمات السكن والإطعام، فيما سيستفيد 193.000 من خدمات النقل المدرسي.

وعلى مستوى الموارد البشرية، فقد تم انتداب 20 ألف مدرس جديد، مما يرفع العدد الإجمالي للمدرسين إلى أكثر من 248.000.
وفي مجال التكوين المهني، تم خلال هذه السنة فتح حوالي 2007 مؤسسة (1321 مؤسسة منها للتعليم الخاص)، يؤطرها 19.746 مكون.

ويتميز الموسم الدراسي 2018-2019 بتنفيذ برنامج العمل المتعلق بدعم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي، وتشجيع النجاح المدرسي والنهوض بتشغيل الشباب، الذي تم إحداثه طبقا للتوجيهات الملكية السامية والرامي إلى محاربة العوائق السوسيو-اقتصادية، التي يواجهها التمدرس، وكذا إلى ضمان ملاءمة أفضل بين التكوين والتشغيل.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب منظومة التربية التكوين الدخول الجامعي المدرسي

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