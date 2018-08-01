 الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط-سلا-القنيطرة تقرر سحب جميع نسخ كتاب يمس الذات الإلهية من مؤسسة تربوية خاصة بالرباط ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أزمة صحية تنقل زعيم البوليساريو إلى أحد المستشفيات الجزائرية | بوليتيك

أزمة صحية تنقل زعيم البوليساريو إلى أحد المستشفيات الجزائرية

انقلاب قارب يحمل 15 مهاجرا سريا بينهم فتاة بسواحل سيدي إفني يستنفر المصالح الأمنية | حوادث و حقوق

انقلاب قارب يحمل 15 مهاجرا سريا بينهم فتاة بسواحل سيدي إفني يستنفر المصالح الأمنية

خـطـيــر.. محل تجاري يتعرض للسـرقة بالداخلة | حوادث و حقوق

خـطـيــر.. محل تجاري يتعرض للسـرقة بالداخلة

السعودية تبدأ تطوير قطاع السياحة من خلال العمرة | دولي

السعودية تبدأ تطوير قطاع السياحة من خلال العمرة

تاونات:عكس الرغبة الملكية..تحول مدرسة إلى أطلال وغياب النقل المدرسي يهدد تلاميذ مدرسة عيشات بالانقطاع عن الدراسة(بالصور) | مجتمع

تاونات:عكس الرغبة الملكية..تحول مدرسة إلى أطلال وغياب النقل المدرسي يهدد تلاميذ مدرسة ''عيشات''

ما يزيد عن 9 ملايين مستفيد من منظومة التربية والتكوين بمناسبة الدخول المدرسي والجامعي والخاص بالتكوين المهني (2018-2019) | مجتمع

ما يزيد عن 9 ملايين مستفيد من منظومة التربية والتكوين بمناسبة الدخول المدرسي والجامعي والخاص

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط-سلا-القنيطرة تقرر سحب جميع نسخ كتاب يمس الذات الإلهية من مؤسسة تربوية خاصة بالرباط | بوليتيك

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط-سلا-القنيطرة تقرر سحب جميع نسخ كتاب يمس الذات

حصري..مجموعة فناير عاشت الرعب بالهند..شوفو شنو وقع ليهم | ثقافة و فنون

حصري..مجموعة ''فناير'' عاشت الرعب بالهند..شوفو شنو وقع ليهم

خسائر اقتصادية كبيرة بعد مرور 50 يوما عن إغلاق جمارك مليلية المحتلة | اقتصاد

خسائر اقتصادية كبيرة بعد مرور 50 يوما عن إغلاق جمارك مليلية المحتلة

العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط-سلا-القنيطرة تقرر سحب جميع نسخ كتاب يمس الذات الإلهية من مؤسسة تربوية خاصة بالرباط

بتاريــخ : 18 شتنبر 2018 / 02:07 الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط-سلا-القنيطرة تقرر سحب جميع نسخ كتاب يمس الذات الإلهية من مؤسسة تربوية خاصة بالرباط | بوليتيك
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط-سلا-القنيطرة تقرر سحب جميع نسخ كتاب يمس الذات الإلهية من مؤسسة تربوية خاصة بالرباط
قررت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط-سلا-القنيطرة سحب جميع نسخ كتاب ''يمس الذات الإلهية'' من مؤسسة تربوية خاصة بالرباط .

''شوف تيفي''

قررت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط-سلا-القنيطرة سحب جميع نسخ كتاب ''يمس الذات الإلهية'' من مؤسسة تربوية خاصة بالرباط .

وأوضحت الأكاديمية في بلاغ لها اليوم الاثنين، ردا على ماتداولته بعض المواقع الإلكترونية تحت عنوان ''كتاب يمس الذات الإلهية يشعل جدل المحتوى التعليمي بالمغرب''، أن الأمر يتعلق بكتاب للغة الفرنسية بمستوى السنة أولى للتعليم الثانوي الإعدادي يستعمل بشكل مواز للمقرر الرسمي المعتمد من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والذي أقدمت على استعماله إحدى المؤسسات الخصوصية بمديرية الرباط بدون ترخيص''، مضيفة أن الكتاب المعني ''يخرق مقتضيات المادتين 4 و 8 من القانون 06.00 بمتابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي''، بما أنه غير مدرج في لائحة الكتب الموازية للمقررات الرسمية المرخص بها من طرف الأكاديمية.

وأبرز المصدر أن الأكاديمية، التي'' لم تتوصل بأي طلب من المؤسسة لاستعمال الكتاب المذكور طبقا للمذكرات المنظمة''، أوفدت، بمجرد علمها بالنازلة، لجنة مختصة للبحث والتقصي في الموضوع، والتي قررت سحب جميع نسخ الكتاب من المؤسسة، وسحب ترخيص المديرة التربوية للمؤسسة اعتبارا لمسؤوليتها المباشرة في الموضوع، وكذا توجيه إنذار للمؤسسة تحت طائلة اتخاذ قرار الإغلاق في حالة العود.

وأكدت الأكاديمية حرصها على تنفيذ التوجيهات الرسمية المؤطرة لتدبير الكتاب المدرسي بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية التابعة لها.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الأكاديمية الذات الإلهية المؤسسات الخاصة النظام الأساسي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

أزمة صحية تنقل زعيم البوليساريو إلى أحد المستشفيات الجزائرية | بوليتيك

أزمة صحية تنقل زعيم البوليساريو إلى أحد المستشفيات الجزائرية

وفد من السفارات الأجنبية يقوم بزيارة ميدانية لمدينة الداخلة | بوليتيك

وفد من السفارات الأجنبية يقوم بزيارة ميدانية لمدينة الداخلة

بالصور...تعيين المدير الجهوي الجديد للصحة بجهة سوس ماسة | بوليتيك

بالصور...تعيين المدير الجهوي الجديد للصحة بجهة سوس ماسة

بنشماش يدعو لاستثمار الموقع الجيو استراتيجي المتميز للمغرب وجمهورية البوسنة والهرسك لبناء شراكة اقتصادية نموذجية | بوليتيك

بنشماش يدعو لاستثمار الموقع الجيو استراتيجي المتميز للمغرب وجمهورية البوسنة والهرسك لبناء شراكة اقتصادية نموذجية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مــراكش تحتصن المنتدى العالمي الثاني لمبادرة النساء بافريقيا تحت إشراف الشركة العامة | روبورتاج
منذ 2 ساعات

مــراكش تحتصن المنتدى العالمي الثاني لمبادرة النساء بافريقيا تحت إشراف الشركة العامة

تفاصيل خطيرة عن قضية اغتصاب طفل صغير من طرف عشيق والدته بالعرائـــش | خبر اليوم

تفاصيل خطيرة عن قضية اغتصاب طفل صغير من طرف عشيق والدته بالعرائـــش

اسبانيا تطــرد الأئمــة المغاربة بسبب الإرهــاب | شوف الصحافة

اسبانيا تطــرد الأئمــة المغاربة بسبب الإرهــاب

بالدموع..شاب مغربي يعاني الإعاقة فكازا يناشد أصحاب القلوب الرحيمة | حالة خاصة

بالدموع..شاب مغربي يعاني الإعاقة فكازا يناشد أصحاب القلوب الرحيمة

﻿

آخر المستجدات

أزمة صحية تنقل زعيم البوليساريو إلى أحد المستشفيات الجزائرية | بوليتيك
منذ 17 دقيقة

أزمة صحية تنقل زعيم البوليساريو إلى أحد المستشفيات الجزائرية

انقلاب قارب يحمل 15 مهاجرا سريا بينهم فتاة بسواحل سيدي إفني يستنفر المصالح الأمنية | حوادث و حقوق

انقلاب قارب يحمل 15 مهاجرا سريا بينهم فتاة بسواحل سيدي إفني يستنفر المصالح الأمنية

خـطـيــر.. محل تجاري يتعرض للسـرقة بالداخلة | حوادث و حقوق

خـطـيــر.. محل تجاري يتعرض للسـرقة بالداخلة

السعودية تبدأ تطوير قطاع السياحة من خلال العمرة | دولي

السعودية تبدأ تطوير قطاع السياحة من خلال العمرة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.