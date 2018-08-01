الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط-سلا-القنيطرة تقرر سحب جميع نسخ كتاب يمس الذات الإلهية من مؤسسة تربوية خاصة بالرباط ﻿

قررت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط-سلا-القنيطرة سحب جميع نسخ كتاب ''يمس الذات الإلهية'' من مؤسسة تربوية خاصة بالرباط .

''شوف تيفي''

قررت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط-سلا-القنيطرة سحب جميع نسخ كتاب ''يمس الذات الإلهية'' من مؤسسة تربوية خاصة بالرباط .

وأوضحت الأكاديمية في بلاغ لها اليوم الاثنين، ردا على ماتداولته بعض المواقع الإلكترونية تحت عنوان ''كتاب يمس الذات الإلهية يشعل جدل المحتوى التعليمي بالمغرب''، أن الأمر يتعلق بكتاب للغة الفرنسية بمستوى السنة أولى للتعليم الثانوي الإعدادي يستعمل بشكل مواز للمقرر الرسمي المعتمد من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والذي أقدمت على استعماله إحدى المؤسسات الخصوصية بمديرية الرباط بدون ترخيص''، مضيفة أن الكتاب المعني ''يخرق مقتضيات المادتين 4 و 8 من القانون 06.00 بمتابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي''، بما أنه غير مدرج في لائحة الكتب الموازية للمقررات الرسمية المرخص بها من طرف الأكاديمية.

وأبرز المصدر أن الأكاديمية، التي'' لم تتوصل بأي طلب من المؤسسة لاستعمال الكتاب المذكور طبقا للمذكرات المنظمة''، أوفدت، بمجرد علمها بالنازلة، لجنة مختصة للبحث والتقصي في الموضوع، والتي قررت سحب جميع نسخ الكتاب من المؤسسة، وسحب ترخيص المديرة التربوية للمؤسسة اعتبارا لمسؤوليتها المباشرة في الموضوع، وكذا توجيه إنذار للمؤسسة تحت طائلة اتخاذ قرار الإغلاق في حالة العود.

وأكدت الأكاديمية حرصها على تنفيذ التوجيهات الرسمية المؤطرة لتدبير الكتاب المدرسي بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية التابعة لها.