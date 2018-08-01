خسائر اقتصادية كبيرة بعد مرور 50 يوما عن إغلاق جمارك مليلية المحتلة ﻿

أقرت مصادر إسبانية أن إغلاق جمارك مليلية من طرف المغرب وصل إلى يومه الخمسين، مكبدا خسائر كبيرة لاقتصاد المدينة، فيما يحاول مسؤولو المدينة المحتلة طمأنة التجار المحليين إلى أن المحادثات مع السلطات

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أقرت مصادر إسبانية أن إغلاق جمارك مليلية من طرف المغرب وصل إلى يومه الخمسين، مكبدا خسائر كبيرة لاقتصاد المدينة، فيما يحاول مسؤولو المدينة المحتلة طمأنة التجار المحليين إلى أن المحادثات مع السلطات المغربية قد تفرج عن حل للأزمة الحالية.

و بالرغم من أن الجمارك لازالت مغلقة منذ قرار السلطات المغربية، وفق ما أوردته يومية المساء الصادرة غدا الثلاثاء، إلا أن الأطنان من البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية لا زالت تمر ببوابة الحدود.



وتشير المصادر ذاتها، تضيف اليومية، إلى أنه في كل صباح، وحسب أرقام يقدمها الحرس المدني الإسباني، يعبر حوالي 3000 مغربي إلى المدينة المحتلة ويعودون بعشرات الرزم من البضائع.