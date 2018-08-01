هـــا المعقول.. 27 متهما أمـام قسـم الجرائم المالية بفــاس ﻿

شوف تيفي
تستأنف يوم غـد الثلاثاء شتنبر الجاري، الهيئة القضائية بقسم الجرائم المالية باستئنافية فاس النظر في ملف «باديس» بالحسيمة ، الذي يتابع فيه في حالة سراح مؤقت 27 من أجل جناية الاختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها ، وجنحة التصرف في أمــوال عامة والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها، وجنحة التصرف فى أموال غير قابلة للتفويت .
وحسب مصادر ''الأحداث المغربية'' الصادرة يوم غد الثلاثاء فمن بين هؤلاء أنس هوير العلمي، المدير السابق لصندوق الإيداع والتدبير ، ومحمد علي غنام المدير العام السابق للشركة العامة العقارية.
كما يتابع في ذات الملف مدراء ومسيرو شركات ومهندسون وتقنيون ومستخدمون ، واستغرق الملف في التحقيق مع المتهمين عدة جلسات، قبل إحالته على الهيئة القضائية، التي اضطرت لتأجيل النظر في الملف لعدم توفر الشروط القانونية للشروع في محاكمة المتهمين.