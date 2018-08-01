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هـــا المعقول.. 27 متهما أمـام قسـم الجرائم المالية بفــاس

بتاريــخ : 18 شتنبر 2018 / 01:24 هـــا المعقول.. 27 متهما أمـام قسـم الجرائم المالية بفــاس | حوادث و حقوق
هـــا المعقول.. 27 متهما أمـام قسـم الجرائم المالية بفــاس
تستأنف يوم غـد الثلاثاء شتنبر الجاري، الهيئة القضائية بقسم الجرائم المالية باستئنافية فاس النظر في ملف «باديس» بالحسيمة ، الذي يتابع فيه في حالة سراح مؤقت 27 من أجل جناية الاختلاس وتبديد أموال عامة

شوف تيفي

تستأنف يوم غـد الثلاثاء شتنبر الجاري، الهيئة القضائية بقسم الجرائم المالية باستئنافية فاس النظر في ملف «باديس» بالحسيمة ، الذي يتابع فيه في حالة سراح مؤقت 27 من أجل جناية الاختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها ، وجنحة التصرف في أمــوال عامة والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها، وجنحة التصرف فى أموال غير قابلة للتفويت .

وحسب مصادر ''الأحداث المغربية'' الصادرة يوم غد الثلاثاء فمن بين هؤلاء أنس هوير العلمي، المدير السابق لصندوق الإيداع والتدبير ، ومحمد علي غنام المدير العام السابق للشركة العامة العقارية.

كما يتابع في ذات الملف مدراء ومسيرو شركات ومهندسون وتقنيون ومستخدمون ، واستغرق الملف في التحقيق مع المتهمين عدة جلسات، قبل إحالته على الهيئة القضائية، التي اضطرت لتأجيل النظر في الملف لعدم توفر الشروط القانونية للشروع في محاكمة المتهمين.

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