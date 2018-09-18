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وفد من السفارات الأجنبية يقوم بزيارة ميدانية لمدينة الداخلة

بتاريــخ : 18 شتنبر 2018 / 01:20 وفد من السفارات الأجنبية يقوم بزيارة ميدانية لمدينة الداخلة | بوليتيك
وفد من السفارات الأجنبية يقوم بزيارة ميدانية لمدينة الداخلة
عقد صباح اليوم الإثنين بمدينة الداخلة، وفد من مختلف السفارات الأجنبية، عددا من اللقاءات الهامة، وكذا الزيارات الميدانية بمختلف القطاعات بجهة الداخلة وادي الذهب.

شـوف تيفي: يحيى الغليظ

عقد صباح اليوم الإثنين بمدينة الداخلة، وفد من مختلف السفارات الأجنبية، عددا من اللقاءات الهامة، وكذا الزيارات الميدانية بمختلف القطاعات بجهة الداخلة وادي الذهب.

وبدأ الوفد زيارته لميناء مدينة الداخلة، حيث اطلع على سيرورة العمل بالميناء التي تسير بشكل سلس، وكذا الاطلاع على كيفية تصدير السمك ونقله إلى المعامل ليتم تعليبه، والالتقاء مع البحارة بالميناء والإنصات إليهم وإلى الطريقة السلسة التي يسير بها الميناء.

وتوجه الوفد إلى أحد الأسواق المخصصة لبيع السمك بالجملة، حيث اطلع على الطريقة والوضعية التي يتم بها بيع الأسماك، وكذا التساؤل عن جودة الأسماك التي تعتبر من النوع الجيد بحكم أن سواحل جهة الداخلة وادي الذهب تتمتع بثروة هائلة من السمك، وكذا الاطلاع على البنيات التحتية للسوق وأرقام ومعطيات حول نشاط الصيد البحري على مستوى الجهة.

كما قام الوفد المذكور بزياة الغرفة الفلاحية وعقد لقاء مع منتخبي الغرفة والاطلاع على الإحصائيات الخاصة بتصدير السمك وكل ما يخص الصيد البحري بالجهة؛ منها استهل الوفد زيارته للمعهد البحري بالداخلة والاطلاع على طريقة تسييره.

واستقبل المركز الجهوي للاستثمار الوفد المذكور، وعقد معه سلسة من اللقاءات الهامة، ومده بكافة المعطيات التي تتعلق بالاستثمارات بجهة الداخلة وادي الذهب، خصوصاً منها في الصيد البحري والفلاحة، وكذا اطلاعه على الجهود المبذولة من لدن المركز لتسهيله وتبسيط مساطره تماشياً مع الرؤية الملكية، وسعياً لتحقيق إقلاع قتصادي بالمنطقة وفقاً لمقاربة تشاركية مع المستثمرين من أبناء المنطقة وغيرهم.

وبعد الانتهاء من الجولات الاستطلاعية التي قام بها الوفد المذكور، استقبل والي جهة الداخلة وادي الذهب ''لمين بنعمر'' الوفد، حيث أطلعه على الجهود المبذولة من لدن كافة المتدخلين تحت الرعاية الملكية السامية للملك محمد السادس، للرقي بالمنطقة من خلال نموذج تنموي شامل يُطابق تطلعات الساكنة، مؤكداً أن تدبير الشأن المحلي منوط بالتمثيلية الشرعية للساكنة من مجالس منتخبة.

كما استقبل منتخبو جهة الداخلة وادي الذهب الوفد، وعقدوا معه سلسلة من اللقاءات وأخذوا بوجهة نظر ممثلي ساكنة جهة الداخلة، وكذا إطلاعهم على تدبير شؤون الجهة من طرف منتخبيها.

وانتقل وفد السفارات الأوروبية إلى مقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، حيث أطلعت اللجنة الجهوية الوفد بالوضع الحقوقي بجهة الداخلة وادي الذهب،

هذا، ومن المنتظر أن يحل غداً الثلاثاء، بمدينة العيون، قصد إجراء لقاءات مختلفة للإلمام بالوضع السياسي والاقتصادي للمنطقة.

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