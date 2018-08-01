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العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

شركة قابضة تابعة لمجموعة البنك الشعبي المركزي تطلق رابع فرع لها في غرب إفريقيا

بتاريــخ : 18 شتنبر 2018 / 01:13 شركة قابضة تابعة لمجموعة البنك الشعبي المركزي تطلق رابع فرع لها في غرب إفريقيا | اقتصاد
شركة قابضة تابعة لمجموعة البنك الشعبي المركزي تطلق رابع فرع لها في غرب إفريقيا
حصلت شركة ''أتلانتيك ميكرو فايننس فور أفريكا'' (أميفا)، وهي شركة قابضة تابعة لمجموعة البنك الشعبي المركزي، على ترخيص من السلطات السنغالية لممارسة أنشطتها في هذا البلد عبر فرعها (أميفا-سنغال).

شوف تيفي

حصلت شركة ''أتلانتيك ميكرو فايننس فور أفريكا'' (أميفا)، وهي شركة قابضة تابعة لمجموعة البنك الشعبي المركزي، على ترخيص من السلطات السنغالية لممارسة أنشطتها في هذا البلد عبر فرعها (أميفا-سنغال).

وأوضح بلاغ للمجموعة أن (أميفا-سنغال) تنضاف بالتالي لثلاثة فروع عملية تتوفر عليها الشركة في غرب إفريقيا في كل من مالي وغينيا وكوت ديفوار.

وتشكل هذه الشركة ثمرة شراكة استراتيجية تم توقيعها سنة 2016 بين مجموعة البنك الشعبي المركزي والقرض الفلاحي بالمغرب. وتطمح إلى المساهمة في تطوير متوازن ومندمج للقروض الصغرى بالسنغال عبر إحداث جهاز للتمويل والمواكبة لفائدة المقاولات الصغرى والاستغلاليات الفلاحية الصغرى بالعالم القروي.

وتعتبر (أميفا) شركة قابضة، أنشأها البنك الشعبي لتولي برنامجه الطموح الخاص بالتمويلات الصغرى في إفريقيا. وتغطي الشركة حاليا أربع دول في غرب إفريقيا هي السنغال وكوت ديفوار وغينيا ومالي. وتتمثل مهمتها الرئيسية في تدبير وتطوير مؤسسات التمويلات الصغرى سواء تلك التي تحدثها بنفسها أو التي تتولى مراقبتها.

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