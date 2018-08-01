 مراكش تحتضن القمة العالمية الثانية لمبادرة نساء بإفريقيا يومي 27 و28 شتنبر ﻿
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مراكش تحتضن القمة العالمية الثانية لمبادرة نساء بإفريقيا يومي 27 و28 شتنبر

بتاريــخ : 18 شتنبر 2018 / 00:59 مراكش تحتضن القمة العالمية الثانية لمبادرة نساء بإفريقيا يومي 27 و28 شتنبر | مجتمع
مراكش تحتضن القمة العالمية الثانية لمبادرة نساء بإفريقيا يومي 27 و28 شتنبر
نُظمت يومه الإثنين بمقر الشركة العامة بمدينة الدارالبيضاء، ندوة تحت عنوان ''القمة العالمية الثانية لمبادرة نساء بإفريقيا''، والتي ستنعقد بمدينة مراكش يومي 27 و 28 من شتنبر 2018.

شوف تيفي: ع. رموحي

نُظمت يومه الإثنين بمقر الشركة العامة بمدينة الدارالبيضاء، ندوة تحت عنوان ''القمة العالمية الثانية لمبادرة نساء بإفريقيا''، والتي ستنعقد بمدينة مراكش يومي 27 و 28 من شتنبر 2018.

هذا وتعتبر هذه القمة العالمية الثانية منبرا دوليا للتنمية الاقتصادية ولمرافقة النساء الإفريقيات الرائدات المتوفرات على مؤهلات كبيرة، كما سيتطرق النقاش إلى مسألة النموذج التربوي الأمثل للنساء وطرق تمويله، وستعطى الكلمة لبعض مدارس التميز بالقارة للحديث عن قصة نجاحها بفضل النساء الإفريقيات.

وسيشارك في هذه التظاهرة ذات الطابع الإفريقي والدولي حوالي 400 امرأة إفريقية استثنائية، ورجال أعمال بهدف تغيير وجه القارة الإفريقية، والقادمين من 70 بلدا، إضافة إلى حوالي خمسين محاضرا إفريقيا ودوليا.

وتعتبر مبادرة نساء بإفريقيا التي تم إطلاقها سنة 2016 أول قاعدة رقمية مبتكرة للتنمية الاقتصادية لمرافقة النساء الإفريقيات الرائدات اللواتي يتوفرن على مؤهلات كبيرة.

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شوف تيفي المغرب الدارالبيضاء النساء الإفريقيات مراكش

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