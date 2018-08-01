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أطباء القطاع الحر والخاص يشكلون جبهة وطنية لمواجهة قرارات الحكومة

بتاريــخ : 18 شتنبر 2018 / 00:56 أطباء القطاع الحر والخاص يشكلون جبهة وطنية لمواجهة قرارات الحكومة | مجتمع
أطباء القطاع الحر والخاص يشكلون جبهة وطنية لمواجهة قرارات الحكومة
يعتزم أطباء القطاع الحر، تأسيس جبهة تضم أطباء القطاع الخاص والحر من أجل مواجهة ما اعتبروه إقصاء وعدم إشراك في اللقاءات التمهيدية الخاصة بتعميم الاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد بالنسبة لهذه

شوف تيفي:

يعتزم أطباء القطاع الحر، تأسيس جبهة تضم أطباء القطاع الخاص والحر من أجل مواجهة ما اعتبروه إقصاء وعدم إشراك في اللقاءات التمهيدية الخاصة بتعميم الاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد بالنسبة لهذه الفئات.

ويرتقب أن يعقد أطباء القطاع الحر والقطاع الخاص، وفقا لما أورده موقع ''الأحداث أنفو'' اجتماعا تنسيقيا يوم الخميس المقبل، من أجل وضع خارطة طريق لمواجهة الحكومة، نظرا للحالة المأساوية التي يعاني منها قطاع الصحة على العموم والقطاع الحر خاصة.

وأضاف المصدر، أن ''الأطباء أعلنوا عن عزمهم التصعيد بسبب ما وصفوه بـ ''المماطلة''، في التعامل مع ملفهم المطلبي، وصمت المسؤولين أمام الانتشار المهول للممارسة غير القانونية للطب وخاصة اشتغال بعض الأطباء الجامعيين وأطباء القطاع العام في القطاع الخاص''.

موضحا في ذات السياق، ''داعين إلى مراجعة التعرفة الوطنية للخدمات الصحية بالنسبة لجميع الأطباء العامين والأخصائين وذلك من أجل تحقيق عدالة ضريبية ، وتغيير نمط الاقتراع العام لأعضاء الهيئة الوطنية للأطباء باعتباره مجحفا تجاه القطاع الخاص، واستبداله بالاقتراع حسب القطاعات في انتظار خلق هيئة أطباء خاصة بالقطاع الحر .

وتأتي هذه الخطوات التصعيدية في الوقت، الذي تستعد فيه حكومة سعد الدين العثماني إلى تنزيل مقتضيات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال والمستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا مثل الأطباء والصيادلة.

ويهم مشروع قانون رقم 98.15، الذي يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا‫، فئات واسعة من مهنيي الصحة في القطاع الخاص، من أطباء وأطباء أسنان والصيادلة، غيرالخاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض‫.

وحدد المرسوم التطبيقي لمشروع التأمين الإجباري نسب الاشتراكات الواجب أداؤها من طرف المهنيين والمستقلين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في 6.37 في المائة من الدخل الجزافي المطبق ، في حين حدد مشروع المرسوم نسبة اشتراك صاحب المعاش في 4.52 في المائة من المبلغ الإجمالي لمجموع المعاشات الممنوحة من قبل أنظمة المعاشات التي ينتمي إليها المؤمن له ‫.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أطباء القطاع الحر الخاص جبهة وطنية الحكومة

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