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بالصور...تعيين المدير الجهوي الجديد للصحة بجهة سوس ماسة

بتاريــخ : 18 شتنبر 2018 / 00:45 بالصور...تعيين المدير الجهوي الجديد للصحة بجهة سوس ماسة | بوليتيك
بالصور...تعيين المدير الجهوي الجديد للصحة بجهة سوس ماسة
أشرف عدد من المسؤولين البارزين بمدينة أكادير، صباح اليوم الإثنين على حفل تسليم السلط بين المدير الجهوي للصحة بجهة سوس ماسة الجديد ''رشدي قدار''، والمدير الجهوي للصحة السابق ''عبد المولى بولمعيزات''

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أشرف عدد من المسؤولين البارزين بمدينة أكادير، صباح اليوم الإثنين على حفل تسليم السلط بين المدير الجهوي للصحة بجهة سوس ماسة الجديد ''رشدي قدار''، والمدير الجهوي للصحة السابق ''عبد المولى بولمعيزات'' الذي غادر منصبه نحو المديرية الجهوية للصحة الرباط سلا القنيطرة.

وترأس حفل تنصيب ''رشدي قدار'' كمدير جهوي جديد للصحة ''عبد الوهاب بلمداني'' بصفته مدير التخطيط و الموارد المالية بالمندوبية الجهوية للصحة، وبحضور مندوبي وزارة الصحة بالعمالات و الأقاليم، وأطر و موظفي المديرية الجهوية.

ويأتي تعيين قدار في إطار الحركية الخاصة في صفوف المديرين الجهويين للصحة، والتي جاءت لترسيح وتعزيز مبادئ الحكامة على مستوى المصالح اللاممركزة، وبهدف إعطاء نفس جديد في التدبير، وتحفيزا للمسؤولين عن طريق السماح لهم بإمكانية الانتقال لشغل مناصب جديدة مماثلة.

وأوضحت الوزارة، أن على ''كل مدير جهوي للصحة تم اختياره التوقيع على عقد برنامج بينه وبين وزير الصحة تدرج فيه عناصر البرنامج الذي تم على أساسه الاختيار إضافة إلى التوجيهات المتعلقة بالأهداف المراد تحقيقها خلال فترة توليه لهذه المسؤولية''.

وتحدد في برامج العقود، بحسب وزارة الصحة ''طريقة التتبع والمواكبة من طرف المصالح المركزية واللامركزية والاجتماعات الدورية التي ستعقد للوقوف على مدى تقدم تنفيذها''.

يشار إلى أن وزارة الصحة أعفت في الآونة الأخيرة كلا من مدير المركب الاستشفائي الحسن الثاني بأكادير ''علي بتعال''، وتم تعيينه كطبيب، فيما أعفي مدير المستشفى الحسن الأول بتيزنيت ''حمايتي''، وجرى نقله نحو مدينة إنزكان كطبيب جراح، وذلك بعد سلسلة من الصراعات التي عرفها المستشفى.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير تسلم السلط مدير جهوي جهة سوس ماسة وزارة الصحة

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