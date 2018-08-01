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بنشماش يدعو لاستثمار الموقع الجيو استراتيجي المتميز للمغرب وجمهورية البوسنة والهرسك لبناء شراكة اقتصادية نموذجية

بتاريــخ : 18 شتنبر 2018 / 00:34 بنشماش يدعو لاستثمار الموقع الجيو استراتيجي المتميز للمغرب وجمهورية البوسنة والهرسك لبناء شراكة اقتصادية نموذجية | بوليتيك
بنشماش يدعو لاستثمار الموقع الجيو استراتيجي المتميز للمغرب وجمهورية البوسنة والهرسك لبناء شراكة اقتصادية نموذجية
دعا رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، اليوم الإثنين بالرباط، إلى استثمار الموقع الجيو استراتيجي المتميز للمغرب وجمهورية البوسنة والهرسك، والمؤهلات الطبيعية الهائلة التي يتوفران عليها، والإرادة

شوف تيفي: (و.م.ع)

دعا رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، اليوم الإثنين بالرباط، إلى استثمار الموقع الجيو استراتيجي المتميز للمغرب وجمهورية البوسنة والهرسك، والمؤهلات الطبيعية الهائلة التي يتوفران عليها، والإرادة السياسية القوية لقائدي البلدين، وكذا طموحات وتطلعات وانتظارات الشعبين الصديقين، لبناء شراكة اقتصادية نموذجية تعود بالنفع على الجانبين.

ووفق بلاغ للمجلس، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الاثنين، فقد دعا بنشماش كذلك إلى تعزيز التعاون البرلماني المشترك من خلال مشاريع وبرامج عمل خدمة لتوطيد وتعميق العلاقات الثنائية للبلدين، وكذا تكثيف التنسيق والتشاور بين برلمانيي البلدين في مختلف المحافل الدولية والقارية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء البوسني أن زيارته للمملكة المغربية تهدف إلى تعزيز وتعميق العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين، معتبرا أن المغرب كان من بين الدول التي اعترفت بجمهورية البوسنة والهرسك وأقامت معها علاقات دبلوماسية.

وأكد زفيزديتش أن بلاده تثمـن عاليا الموقف التاريخي للمغرب ودعمه ووقوفه إلى جانب جمهورية البوسنة والهرسك في ظروفها الصعبة التي مرت منها.

ودعا المسؤول البوسني إلى مضاعفة الجهود لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية لترقى إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة، مؤكدا على أهمية تكثيف الزيارات بين رجال الأعمال وتقاسم التجارب الاقتصادية وتبادل المعلومات الاستثمارية في بناء شراكة اقتصادية مثمرة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرم حكيم بنشماش استثمار الموقع الجيو استراتيجي جمهورية البوسنة والهرسك

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