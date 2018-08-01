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ولاية أمن فاس تنفي تعرض طبيبة للاعتداء من طرف موظف أمني

بتاريــخ : 18 شتنبر 2018 / 00:19 ولاية أمن فاس تنفي تعرض طبيبة للاعتداء من طرف موظف أمني | حوادث و حقوق
ولاية أمن فاس تنفي تعرض طبيبة للاعتداء من طرف موظف أمني
نفى مصدر من ولاية أمن فاس، بشكل قاطع، تسجيل أي اعتداء في حق إطار طبي بالمركز الاستشفائي الجامعي بالمدينة.

شوف تيفي

نفى مصدر من ولاية أمن فاس، بشكل قاطع، تسجيل أي اعتداء في حق إطار طبي بالمركز الاستشفائي الجامعي بالمدينة.

وأكد ذات المصدر في اتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' تعليقا حول ما تم تداوله من قبل مجموعة من المنابر الإعلامية حول تعرض طبيبة بمدينة فاس لاعتداء من قبل موظف للشرطة، أن الأمر يتعلق بتوصل مصالح الأمن العمومي والشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن بندباب عين قادوس بتاريخ 08 شتنبر الجاري، بتعليمات صادرة عن النيابة العامة المختصة، والقاضية بمؤازرة عناصر الدرك الملكي من أجل تنفيذ مقرر قضائي يقضي بإيداع سجين يعاني من اضطرابات نفسية رهن المراقبة الطبية.

وأضاف أنه تم تسجيل صعوبة في تنفيذ المقرر القضائي بعد رفض الطبيبة المختصة قبول المعني بالأمر في قسم الأمراض النفسية، وهي المعطيات التي أشعرت بها النيابة العامة المختصة، والتي أصدرت تعليماتها بفتح بحث لتحديد خلفيات هذا الرفض ، قبل أن يتم لاحقا تنفيذ الأمر بالتنسيق مع إدارة المؤسسة الاستشفائية، دون تسجيل أي عنف أو تدبير مقيد للحرية في حق الأطر الطبية أو شبه الطبية.

وختم مصدرنا، بالتأكيد على أن الأمر يتعلق بتدخل باشرته عناصر الأمن الوطني لمؤازرة عناصر الدرك الملكي في تنفيذ مقرر قضائي، دون أن يكون للأمر أي علاقة بسلوك فردي أو شطط من قبل موظفي الشرطة، الذين عملوا في إطار القانون وتحت الإشراف المباشر للسلطة القضائية ذات الاختصاص.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب ولاية أمن فاس طبيبة اعتداء

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