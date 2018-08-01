 الملك محمد السادس يقيم مأدبة عشاء على شرف رئيس مجلس الوزراء بجمهورية البوسنة والهرسك ﻿
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العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

الملك محمد السادس يقيم مأدبة عشاء على شرف رئيس مجلس الوزراء بجمهورية البوسنة والهرسك

بتاريــخ : 18 شتنبر 2018 / 00:08 الملك محمد السادس يقيم مأدبة عشاء على شرف رئيس مجلس الوزراء بجمهورية البوسنة والهرسك | بوليتيك
الملك محمد السادس يقيم مأدبة عشاء على شرف رئيس مجلس الوزراء بجمهورية البوسنة والهرسك
أقام الملك محمد السادس، مساء اليوم الاثنين بالرباط، مأدبة عشاء على شرف رئيس مجلس الوزراء بجمهورية البوسنة والهرسك دينيس زفيزديتش، الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب، ترأسها رئيس الحكومة سعد الدين

شوف تيفي

أقام الملك محمد السادس، مساء اليوم الاثنين بالرباط، مأدبة عشاء على شرف رئيس مجلس الوزراء بجمهورية البوسنة والهرسك دينيس زفيزديتش، الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب، ترأسها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وحضر هذه المأدبة، وفق بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الاثنين، مستشارا الملك محمد السادس، فؤاد عالي الهمة وياسر الزناكي ، ورئيسا مجلسي النواب والمستشارين، وعدد من أعضاء الحكومة ،وفاعلون اقتصاديون، وعدد من سامي الشخصيات.

كما حضرها عن الجانب البوسني أعضاء الوفد الرسمي المرافق لرئيس مجلس الوزراء بجمهورية البوسنة والهرسك.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الملك محمد السادس مأدبة عشاء رئيس مجلس الوزراء جمهورية البوسنة والهرسك

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