بعد ظهورها في أول نشاط رسمــي..مغاربة يُشبهون الأميرة الصغيرة بالأميرة للا مريـــم ﻿

بعد ظهورها في أول نشاط رسمي رفقة والدها الملك محمد السادس يومه الإثنين،شبه مغاربة الأميرة الصغيرة للا خديحة بعماتها الأميرات.

شـــوف تيفي:

بعد ظهورها في أول نشاط رسمي رفقة والدها الملك محمد السادس يومه الإثنين،شبه مغاربة الأميرة الصغيرة للا خديحة بعماتها الأميرات.

و ذهبت تعليقات تؤكد أن الإطلالة و الطلة المتميزة التي ظهرت به الأميرة الصغيرة تشبه كثيرا إطلالة عمتها الأميرة للا مريم في صغرها.

و أبهرت الأميرة للا خديجة، المغاربة، عقب تداول العديد من الصور الخاصة بها بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهرت خلالها إلى جانب والدها الملك محمد السادس، وشقيقها الأمير مولاي الحسن، بالقصر الملكي بالرباط، الذي احتضن حفل تقديم الحصيلة المرحلية والبرنامج التنفيذي في مجال دعم التمدرس وتنزيل إصلاح التربية والتكوين.