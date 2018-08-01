عاجل..النيابة العامة تدخل على خط فيديو الملتحي الذي هدد عيوش بالقتل. ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر جد مطلع أن النيابة العامة، بمدينة طنجة، أعطت تعليماتها، يومه الاثنين، بالبحث حول التهديدات الخطيرة التي أطلقها شخص ''ملتحي''، ظهر بمقطع فيديو جد صادم تم تداوله بمواقع التواصل

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر جد مطلع أن النيابة العامة، بمدينة طنجة، أعطت تعليماتها، يومه الاثنين، بالبحث حول التهديدات الخطيرة التي أطلقها شخص "ملتحي"، ظهر بمقطع فيديو جد صادم تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو يهدد "نور الدين عيوش" عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بقتله وفصل رأسه عن جسده بسبب دعمه لطرح إدماج الدارجة بالمقررات والعمل...

وكان مصدر مطلع، قد أكد لـ "شوف تيفي" أن هذا الشخص الملتحي يدعى "س.ع"، يقطن بأحد أشهر أحياء مدينة طنجة، ويملك مقهى شعبي، مشيرا إلى أنه من ذوي السوابق في قضايا مختلفة كالاتجار في المخدرات وتعاطيها والقتل العمد والسرقة الموصوفة والضرب والجرح بالسلاح الأبيض وإحداث فوضى والسكر العلني والسياقة في حالة سكر قضى بموجبها عقوبات حبسية متفاوتة وصلت آخرها إلى خمس سنوات، سنة 1990.

تجدر الإشارة إلى أن "شوف تيفي"، كانت سباقة في الكشف عن مضمون هذا الفيديو الخطير الذي اعتبره النشطاء المتفاعلون معه، تهديدا صريحا وخطيرا من هذا الشخص من المحتمل أن يقوده للمساءلة القانونية.